Feijóo vuelve a reprochar que el SMI tribute y Sánchez responde: "Los sobresueldos de Bárcenas no pagaban IRPF"

Una semana después de la polémica porque el SMI tenga que tributar en el IRPF, la cuestión sigue coleando y ha marcado la jornada en el Congreso. En una sesión de control al Gobierno cargada de tensión, con gritos e intervenciones cortadas por parte de la presidencia ante la falta de silencio y respeto dentro de la Cámara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "España no merece la oposición que hacen".

Previamente, Feijóo había criticado que el SMI tributase por el IRPF y "saquease a los españoles", en su pregunta al presidente del Gobierno. Además, el líder del PP ha pedido a Sánchez que respondiera si su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sabía la decisión o mintió cuando la ministra de Trabajo aseguró que se enteró por la prensa. "Hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas al PP, ese seguro que no se retenían en el IRPF", ha respondido con ironía Sánchez ante los aplausos de sus compañeros de partido.

Ante esa respuesta, Feijóo ha replicado a Sánchez que "los españoles no paran de trabajar, les fríen a impuestos y el esfuerzo de la gente acaba para mordidas de pisos para sus ministros", en alusión a la acusación, no probada, por parte del cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, de que alquiló un piso para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para celebrar unas fiestas.

"Tengo que decirle que, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, es usted, para la política española, lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de mi ley: un colosal engaño", ha respondido Sánchez a Feijóo.

Además, antes de terminar el segundo cara a cara del año entre los líderes del PP y el PSOE; Feijóo ha afirmado que "en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya" porque "nunca un Gobierno ha sido tan inútil, caro y dividido".

Junts interpela al Gobierno a una semana vista de la cuestión de confianza Tras contestar al PP, Sánchez ha tenido que responder por un tema similar a otro de los partidos que más quebraderos de cabeza ha provocado al Gobierno en los últimos meses. A una semana de que se vote la petición para que el presidente del Gobierno se someta a la cuestión de confianza solicitada por Junts, la diputada de la formación independentista catalana, Míriam Nogueras, ha criticado que "los catalanes están pagando la fiesta de todos los españoles". "Veinte euros en Cataluña son menos que veinte euros en Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. ¿Por qué el SMI debe ser igual si el coste de la vida es diferente?", ha cuestionado Nogueras a Sánchez. "Esto no es igualdad, van ustedes de federalistas y son igual de centralistas que el PP", ha añadido antes de decir que "si el coste de la vida no es el mismo, el salario no ha de ser el mismo". En ese momento, Sánchez ha aprovechado para presumir de la gestión de su Gobierno y simplemente se ha limitado a responder que "no comparte la política fiscal que defiende". El Congreso votará la propuesta de Junts que pide a Sánchez considerar una cuestión de confianza "El compromiso era lograr el 60% del SMI y lo hemos logrado y el compromiso es seguir aumentándolo durante esta legislatura", ha añadido el presidente del Gobierno. La tercera pregunta del día a Sánchez la ha planteado el diputado de EH-Bildu, Oskar Matute. El abertzale ha preguntado por la política de vivienda pública que va a llevar a cabo el Gobierno y le ha "tendido la mano" para poder aplicar medidas progresistas en esta materia. El guante ha sido recogido por Sánchez, que también ha aprovechado para asegurar que "hay otros que solo están pendientes de un chalet en Chamberí" o "un chalet en Moaña con acceso privativo a la playa". En clara alusión al PP, Sánchez se ha referido de esta manera al ático en el que vive la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el chalé en la costa de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, que recientemente ha pedido permiso para una concesión de acceso privativo de su chalet a una playa en Galicia.

Montero, protagonista de la sesión con hasta siete preguntas La otra protagonista de la sesión ha sido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Tras su ausencia la semana pasada por enfermedad, la ministra de Hacienda ha respondido por la tributación del SMI hasta siete preguntas formuladas por PP, Vox, Junts y Podemos. El choque y las discrepancias internas en el Gobierno de coalición a cuenta del SMI ha vuelto a ser aprovechado por el PP, que ha atacado al Ejecutivo por ello, además de ironizar con la enfermedad de Montero la semana pasada, y ha ahondado en las diferencias que mantienen el PSOE y Sumar. "Señora Montero, nos alegramos de su pronta recuperación y de su recuperada amistad con Díaz", ha empezado ironizando la diputada del PP, Cuca Gamarra. "El negocio que hace es redondo, los trabajadores pagan más, los empresarios más y el Estado gana más, La 'Banca Montero' siempre gana, no hay Consejo de Ministros sin subida de impuestos", ha añadido Gamarra. 01.12 min Choque en el Congreso por la tributación del SMI La vicepresidenta Montero ha insistido en su idea firme de que el SMI tiene que tributar y asegura que "al 80 % de los perceptores no les va a afectar" y que el "Gobierno no ha subido los impuestos", tal y como le acusa el PP y que todo se trata de que "el Estado no recaude menos". Tras esta contestación, Gamarra ha asegurado que Yolanda Díaz, que estaba sentada a su lado y con quien mantiene profundas discrepancias sobre el tema, "no se ha creído" esa respuesta. "Creo que su amistad no va a durar mucho", ha añadido. "Por mucho que haya crecido la recaudación, sabe que no tiene dinero para pagar a los independentistas, ¿de dónde va a sacar los 15.000 millones de euros para condonar la deuda a los separatistas? Una parte ya lo sabemos, de los que cobren el SMI", ha finalizado Gamarra entre vítores de la bancada 'popular'.