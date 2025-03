Cuerpo dice que el SMI seguirá subiendo y defiende que tribute y sea homogéneo: "Fricciones siempre va a haber"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que el salario mínimo interprofesional (SMI) seguirá subiendo en el futuro y ha defendido que tribute en el IRPF, tal como propone Hacienda. "Hay una recomendación a nivel europeo, que es que el SMI se sitúe en torno al 60% salario medio y lo que se ha hecho es cerrar esa brecha. A partir de aquí tiene que seguir evolucionando en línea con lo que haga el resto de la economía", ha dicho en una entrevista en La Hora de la 1 en TVE.

Según el titular de Economía, la tributación del SMI es para que el salario pueda ser más alto. "Tenemos que hacer mucha pedagogía respecto a por qué está subiendo y es que esto incluso compensa la propia tributación de los perceptores del SMI", ha añadido Cuerpo.

"El sistema actual lleva a la decisión que se ha tomado y eso se tiene en cuanta a la hora de decir que se tiene que subir no un 3 o 4% sino un 4,4%", ha añadido. En palabras de Cuerpo, esa cifra final del 4,4% y que no sea inferior es gracias a que una "mínima parte" de los perceptores tributarán en el IRPF. "Si no se habría propuesto una subida más baja", ha justificado.

El rechazo de Sumar a la tributación del SMI ha desatado un pulso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se mostró este lunes abierta a un acuerdo en el seno del Gobierno, aunque avisó de que, en caso contrario, lo decidirá el Congreso de los Diputados. Precisamente PP, Sumar y Podemos han presentado en la Cámara Baja varias proposiciones de ley para tumbar la iniciativa que contempla la tributación del salario mínimo.

Respecto al choque con su socio de coalición, Cuerpo ha restado importancia: "Más allá de las discusiones y fricciones que siempre va a haber dentro de un Gobierno, sea de coalición o no, los ministros de Hacienda suelen ser los que reciben mayor número de críticas", ha añadido.

A su vez, ha defendido que sea homogéneo en todo el territorio: "Como extremeño y economista, es importantísimo que mantengamos un SMI unificado (...) No tiene ningún tipo de discusión", ha recalcado, frente a aquellos que proponen diferentes cantidades en función del territorio.

Aboga por incrementar el gasto en defensa El ministro también ha abogado por incrementar el gasto en defensa coordinando "las capacidades" de todos los países europeos: "No solo se trata de subir todos, sino hacerlo de manera coordinada, pensando en capacidades de defensa que tenemos como continente", ha dicho. Preguntado por cómo se financiará ese gasto, ha insistido en la necesidad de flexibilizar las fuentes de financiación con el objetivo de que el aumento del gasto en defensa provenga de "una fuente doméstica" pero también "de un ángulo europeo". En la misma línea se posicionó este miércoles en una entrevista en RNE la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien se mostró a favor de la puesta en marcha de mecanismos comunes de la UE para financiarla, pues a su juicio "no es suficiente" la suspensión de las reglas fiscales. Calviño apuesta por aumentar la inversión en defensa más allá de la flexibilidad fiscal: "Hay que actuar a nivel europeo" El aumento del gasto en defensa se ha convertido en uno de los principales temas en la agenda europea, a raíz de la invasión rusa en Ucrania y la presión de Estados Unidos para que los aliados europeos refuercen su presupuesto. El debate se centra ahora en cómo financiarlo, algo que divide a los Veintisiete entre aquellos que apuestan por flexibilizar las reglas fiscales y los que van más allá y defienden el uso de mecanismos comunes. En este sentido, Cuerpo ha recordado que España tiene "un compromiso claro" de seguir subiendo el gasto militar hasta el 2% del PIB y que en los últimos años ha sido el país de la OTAN que más lo ha aumentado "en términos absolutos".