Comparece ahora en el Congreso la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido tras su encuentro con el rey en el marco de la ronda de consultas para designar a un candidato a la investidura. "En esta segunda ronda, tras la investidura sin éxito del candidato Feijóo. No he podido añadir mucho, porque no hay ninguna novedad. No le he podido decir nada nuevo. No tenemos contacto, ni negociaciones abiertas, por mucho que diga el PSOE que no habrá problemas para llegar a acuerdos con Coalición Canaria. No tenemos acuerdo, no tenemos negociación. [...] No sabemos si somos necesarios", explica.