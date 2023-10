La única diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha trasladado al rey Felipe VI que no existe ninguna negociación entre su formación y el PSOE para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez porque los socialistas aún no se han puesto en contacto con los canarios y, por tanto, “no hay nada nuevo” ni “se dan las condiciones” para que CC pueda dar su apoyo.

Valido se ha reunido este lunes a las 12.00 horas en Zarzuela con el rey en el marco de la ronda de contactos del monarca para una investidura. Es la segunda que Felipe VI celebera desde las elecciones generales del 23 de julio y llega tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) la semana pasada.

En rueda de prensa desde el Congreso, Valido ha dicho que la reunión con el monarca ha sido "breve" porque había "poco que decir": “No he podido añadir mucho a lo que vengo diciendo en los últimos días porque no hay ninguna novedad y no he podido decirle al rey nada nuevo”

La postura inicial de CC: rechazo a la amnistía y a un gobierno con Sumar Ante los periodistas, la diputada canaria ha reiterado cuál es la posición inicial de su partido. Así, aparte de poner sobre la mesa la llamada "agenda canaria", CC pide a Sánchez no gobernar con “la extrema izquierda” (en referencia a Sumar) y rechazan una posible amnistía. Eso sí, se abre a ceder en algunas cuestiones: “Esperaremos a ver la negociación para reconsiderar la posición del partido”. Así, ha indicado que las “líneas rojas” a la negociación “las pone la organización a partir de la información que recibe del otro lado”. Como “esa información no está”, ha proseguido, Coalición Canaria “no va a seguir dándole vueltas a un tema que es ‘imaginar qué podría pasar si’”. "Estamos aquí para solucionar los problemas de Canarias y ése es el objetivo primero y el motivo por el que los canarios me votan", ha asegurado. "Por tanto, tendremos que decidir si una vez que tengamos un acuerdo y una garantía de que se responde a las demandas de los canarios, podemos plantearnos un apoyo aunque se nos diga que eso lleva implícito" la amnistía, ha proseguido. “Por más que han dicho desde el PSOE que no creen que habrá problemas para llegar a un acuerdo, lo cierto es que no hay negociación abierta”, ha subrayado Valido, que ha incidido en que, por tanto, lo único que ha podido trasladar al rey es que “las cosas estaban como estaban el viernes” cuando CC dio su ‘sí’ a Alberto Núñez Feijóo en la investidura del líder ‘popular’. Y es que Coalición Canaria, pese a su ‘sí’ a Feijóo, nunca se ha cerrado a apoyar a Sánchez, si bien ha recalcado que para ello hace falta una negociación: “No sabemos si seremos necesarios o si estamos en la agenda para hablar en los próximos días o no”. Ha afirmado que, hasta ahora, lo que han tenido que decir lo han dicho “con luz y taquígrafos” y que, si hubiera alguna negociación en el futuro, así lo comunicarán.