El líder de UPN, Javier Esparza, ha comunicado al rey Felipe VI que no apoyará una eventual investidura de Pedro Sánchez (PSOE) “con Otegi, Puigdemont y Junqueras” y ha avisado al presidente del Gobierno en funciones que “el independentismo es insaciable”. A su juicio, "lo menos malo sería una repetición de elecciones" para no tener un gobierno que dependa del independentismo.

Esparza ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su encuentro con el monarca, que ha comenzado a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela y ha durado algo más de una hora. Y es que UPN es la primera formación que participa de esta segunda ronda de consultas de Don Felipe con los partidos representados en el Congreso para proponer a un candidato tras las elecciones generales del 23 de julio. En el horizonte está la posibilidad de que el rey proponga a Sánchez cuando concluya sus contactos este martes, después del fracaso de la investidura de Feijóo la semana pasada. Pero si no prospera nungún candidato antes del 27 de noviembre, habrá repetición electoral el 14 de enero.

“He trasladado al rey nuestro voto ‘no’ a una investidura de Sánchez”, ha afirmado Esparza, quien ha justificado su rechazo en que una investidura iría de la mano, a su juicio, con los líderes de EH-Bildu, Junts y ERC: “Socios con quienes, desde luego, no vamos a coincidir”.

Ve "evidente" un acuerdo del PSOE con Bildu: "Nadie sabe qué tienen pactado"

Esparza ha subrayado que, si bien “se está hablando mucho” de una posible amnistía pactada entre los partidos a favor de la investidura de Sánchez, “no se está hablando nada del acuerdo que tiene el PSOE con Bildu”, un acuerdo que le parece “evidente” porque, si no, la formación abertzale no estaría a favor de hacer presidente a Sánchez. Y ha avisado igualmente que Bildu "no hará presidente del gobierno" a alguien "gratis".

“Nadie sabe lo que tienen pactado”, ha reprochado, tras lo que ha exigido al Partido Socialista “transparencia”, ya que el “tremendo silencio de la izquierda abertzale” es en realidad “un grito de que tienen un pacto”. “Nos gustaría que ese acuerdo se hiciera público y el PSOE lo trasladara”, ha incidido.

Esparza, que ha admitido que en “momentos puntuales” su formación ha tenido “buena relación” con el PSOE, ha recalcado no apoyará una investidura con estos socios, y ha hecho una particular diferenciación con Bildu respecto a ERC o Junts, ya que los partidos catalanes no han "justificado 40 años de asesinatos" como, a su juicio, el partido de Arnaldo Otegi. Compararles, por tanto, es "injusto".