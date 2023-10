9:44

Vidal cree que ERC y Junts están dando por hecho la amnistía, pero les avisa de que nada está "cerrado". Y considera que en el Parlament de Cataluña están creando "ruido" sobre lo que está pasando. "El referéndum no se va a dar en una semana, no se va a pactar en 15 días. No hemos renunciado a ello, pero se dará en los tiempos correcto. Hay que volver a recuperar la confianza. Y esto no se está produciendo así. Aragonès tendría que ser el presidente de todos los catalanes y catalanas y no el representante de ERC", subraya.