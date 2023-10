El PP acusa a Sánchez de "alentar la impunidad" por la amnistía

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "enterrar la división de poderes" y "alentar la impunidad" en caso de que acuerde una ley de amnistía con los partidos independentistas a cambio de sus votos en una hipotética investidura. Por ello, ha pedido al también presidente del Gobierno en funciones que confirme, tal como asegura ERC, si las negociaciones están avanzadas y si se aprobará finalmente la norma.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, Bendodo ha defendido el papel del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de investidura de la pasada semana, que se saldó con 172 votos a favor del candidato popular, 177 en contra y uno nulo, lo que ha llevado al rey Felipe VI a iniciar una nueva ronda de contactos esta semana. "No conseguimos una victoria numérica, pero sí una victoria ética y en la batalla de los principios", ha señalado.

Según Bendodo, ahora "la pelota parece que se dirige al tejado" de Pedro Sánchez, que previsiblemente será elegido por el jefe del Estado para intentar recabar los 176 apoyos necesarios, por lo que le ha pedido que "salga del escondite, de la ambigüedad y del silencio" y se pronuncie "con la misma claridad que Feijóo" sobre si pactará con los independentistas.

El coordinador general ha defendido que Junts también le ofreció a Feijóo una amnistía a cambio de sus votos, si bien el PP "dijo no" y ahora a su juicio le toca al líder socialista decir "si está dispuesto" a ello. "Tiene que aclarar de forma nítida si está dispuesto a impulsar un referéndum en Cataluña y cómo lo va a llevar a cabo. Los españoles no somos tontos y el referéndum no puede ser la excusa para la amnistía", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que la amnistía, además de fomentar "la división entre los españoles" y "los territorios de primera y de segunda", a su juicio "alentaría la impunidad" y que "los delitos puedan ser eliminados siempre que haya un interés personal que los justifique".