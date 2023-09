La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado este lunes que la negociación sobre una posible amnistía se centra ya en "cuestiones técnicas", y que en este sentido ya "circulan documentos", mientras que ha considerado que "la parte política ya está resuelta".

En una rueda de prensa este mediodía en la sede de ERC, Sans ha añadido que la amnistía la "damos por descontada, pero el conflicto político sigue existiendo", porque "la negociación de verdad llega ahora: no hemos solucionado nada".

"Estamos ahora en cuestiones más técnicas, que no es sencillo: la parte política ya está resuelta", ha expresado Sans, que también ha añadido que "tenemos que abordar la negociación de verdad y tenemos que comenzar a caminar en relación al referéndum".

Cabe recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que la amnistía ya estaba pactada con el PSOE en el acuerdo entre ambas formaciones para la configuración de la Mesa del Congreso en agosto, una afirmación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha desmentido pese a que el PSOE respondió: "El documento dice lo que dice y no dice lo que no dice".