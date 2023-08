Las fuerzas de seguridad arrestaron a Al Ghamdi frente a su esposa e hijos el pasado 11 de junio de 2022, fuera de su casa, en el vecindario de al Nouriyah en la región de La Meca. Un mes después fue sentenciado a pena de muerte por un tribunal.

El hermano de Al Ghamdi, Saed bin Naser al Ghamdi, es un conocido escolar islámico y opositor al Gobierno que vive exiliado en el Reino Unido. En una publicación en X del 24 de agosto, Saed calificó la condena como un "fallo falso" que tiene como objetivo agredirle personalmente después de los intentos fracasados de devolverle al país.

“�� In a further escalation in the crackdown on free speech, #SaudiArabia’s SCC has sentenced to death Mohammed al-Ghamidi over his following of accounts on Twitter and Youtube.



ALQST condemns the unfair ruling and calls on the Saudi authorities to quash it.“