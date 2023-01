Irán ejecuta al exviceministro de Defensa Alireza Akbari acusado de espiar para Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha calificado de "bárbaro" al régimen iraní por la ejecución. "Estoy consternado por la ejecución del ciudadano británico-iraní Alireza Akbari en Irán", ha escrito en Twitter. "Este fue un acto insensible y cobarde, llevado a cabo por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su porpia gente", ha añadido.

“I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.



This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.“