La ministra de asuntos exteriores alemana, Annalena Baerbock, por su parte, también ha convocado al embajador iraní en su país ante las últimas ejecuciones. Baerbock ha afirmado que pretende "dejar inequívocamente claro que la brutal represión, opresión y terror contra su propia población, así como las recientes dos ejecuciones, no quedarán sin consecuencias".

Francia también ha informado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, de que ha convocado al principal diplomático iraní en el país tras las ejecuciones del fin de semana y la violenta represión de los manifestantes en el país. "Se le ha informado de nuestra más enérgica condena de las ejecuciones y la represión en Irán", ha añadido el Ministerio en Twitter, matizando que París ya había expresado este punto en varias ocasiones a las autoridades iraníes.

“Today the UK summoned Iran's most senior diplomat to condemn the executions of protestors over the weekend.



The Iranian regime must end its campaign of brutal repression.https://t.co/DtlP3YW9mZ“