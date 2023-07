Guerra Ucrania - Rusia en directo | Putin propone a un mercenario de alto rango como sustituto de Prigozhin al frente del Grupo Wagner

0:02

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha asegurado que tratará de recuperar la península de Crimea "tan pronto como tenga la oportunidad". "Tan pronto como tenga la oportunidad, haré algo. No me importa, nadie me detendrá", ha aseverado Zaluzhni en declaraciones para el diario estadounidense The Washington Post.