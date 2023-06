La rebelión del jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha terminado con el líder frenando a sus tropas que avanzaban hasta Moscú y retirándolas de la ciudad de Rostov, pero este levantamiento puede haber causado al presidente ruso, Vladímir Putin, un daño irreparable a su poder y a su imagen tanto en el país como en el exterior.

Prigozhin, cuyo grupo de combatientes ha sido clave para Rusia en la guerra en Ucrania, aseguró este sábado que tenía bajo su control el cuartel de la ciudad rusa de Rostov y después sus fuerzas comenzaron a avanzar hacia Moscú, un movimiento que para muchos fue considerado como un intento de golpe de Estado.

En cuestión de horas, Prigozhin, quien ha cuestionado en reiteradas ocasiones al liderazgo militar de Rusia, ordenó la retirada de sus tropas después de un acuerdo negociado con la mediación de Bielorrusia por el que las causas penales contra el jefe del Grupo Wagner serán archivadas.

Para el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Torres, esta situación "evidentemente ha disminuido el poder y control de Putin sobre lo que pasa en Rusia".

"Ha dañado y mucho la imagen de Putin como líder incontestado y alguien que nadie osaría cuestionar. Prigozhin ha dado ese paso de ir a la acción y, además, con unos hechos todavía más preocupantes para la imagen de Putin, porque no ha sido sofocado ni aplastado de manera inmediata y contundente", afirma a RTVE.es. "En un escenario así, todo el mundo hubiese dicho que la respuesta habría sido brutal e inmediata. Se empieza a cuestionar la capacidad de utilizar fuerza que tiene el propio Putin, que por lo que se ha podido percibir, está comprometida casi en su totalidad en Ucrania", añade.

Por su parte, el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, advierte en declaraciones a TVE de que, aunque la situación parezca algo más calmada, "cabe imaginar que el río todavía baja muy revuelto".

"Al final, el pecado mortal que no se perdona en Rusia es la percepción de debilidad, y Putin ha quedado como un líder débil frente a esta situación ", asegura el catedrático en Ciencia Política. En este sentido, señala que "la mayoría de los analistas coincide en que al final la caída de Putin es cuestión de unos meses . No va a ser apartado del poder de manera instantánea, pero ya se empieza a barajar más la posibilidad de un cambio de dirección para intentar recomponer la situación", añade.

Por su parte, Torres señala que el hecho de que Putin inicialmente anunciara que el castigo a Prigozhin "iba a ser contundente, que los traidores pagarían por lo que estaban haciendo" y pasar a que el líder de Wagner "se salve el cuello y haya indulto para todos los que han participado en la rebelión, como si no hubiese pasado nada, es realmente demoledor para el liderazgo de Putin ".

Según Guillermo Pulido, de la Revista Ejércitos, el movimiento de Prigozhin "ha mostrado totalmente los puntos débiles de Putin ". "Putin tenía una visión, no solamente a nivel popular, de que tenía bastante controlada la situación dentro de Rusia. Sin embargo, con esta crisis (...) la credibilidad de líder fuerte, de que lo tiene todo controlado todo jerárquicamente, se ha visto muy en entredicho ", añade en una entrevista al Canal 24Horas.

El hecho de que el líder del Grupo Wagner llegara a ocupar militarmente una parte del suelo ruso ha supuesto un desafío al Kremlin que Putin no ha podido ignorar. El presidente, en un discurso televisado, calificó la rebelión de Prigozhin de una "puñalada por la espalda" y llegó a advertir de las posibilidades del inicio de una guerra civil.

La desmoralización de los soldados rusos, una posibilidad muy real

La rebelión del Grupo Wagner se ha producido en un momento en el que Ucrania ha lanzado una contraofensiva que se considera como el contraataque más ambicioso desde el inicio de la guerra. En las horas en las que se produjo este desafío al Kremlin, las fuerzas ucranianas avanzaron en diferentes frentes.

"Evidentemente, todo esto genera desmoralización y fracturas en las tropas rusas en un momento tan delicado como el desencadenamiento de una ofensiva por parte de Ucrania", asegura Núñez Villaverde.

En la misma línea, Torres opina que "desde la óptica de un soldado que lleva más de un año viviendo en una trinchera en Ucrania, ver todo este circo que se ha montado, ver cómo no solo el no obedecer órdenes, sino incluso el rebelarte ante el Kremlin, se puede hacer de forma impune, ese elemento coactivo se ha visto dañado".

01.02 min Kiev cree que la rebelión del grupo Wagner puede ser un punto de inflexión en la guerra

"No me extrañaría que Ucrania trate de sondear esa desmoralización planteando ofensivas en los próximos días para ver si el Ejército ruso se repliega o no", añade.

Además, el codirector del IECAH señala que después de lo ocurrido se ha visto que "Putin necesita a Prigozhin". "Sin él desaparece Wagner de parte del frente de la invasión de Ucrania y, evidentemente, ese grupo mercenario ha cumplido muchas tareas para el Kremlin, no solo en Bajmut, también en 2014 cuando tomaron la península de Crimea", opina.

En este sentido, Torres cree que si los mercenarios de Wagner dejaran de combatir en la guerra con el Ejército ruso "se acrecentaría aún más la falta de operatividad del Ejército ruso en el frente". "Hasta ahora, el Ejército no solo ha demostrado que no tiene suficiente fuerza para plantear una ofensiva, sino que a lo máximo que aspira es a frenar la contraofensiva ucraniana", asevera.