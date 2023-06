Putin acusa de traición al grupo Wagner por la toma de Rostov

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha calificado de "traición" la sublevación del grupo Wagner por la que este sábado ha tomado las instituciones militares de la ciudad rusa de Rostov y ha dicho que será castigado. Sus palabras no han amedrentado al líder del grupo, Yevgueni Prigozhin, que ha asegurado que no se entregará y sigue camino a Moscú. Ante ello, el Kremlin ha tomado medidas antiterroristas para reforzar la seguridad en de la capital, así como de las ciudades rusas fornterizas. Estados Unidos y los aliados europeos han dicho, por su parte, que están "monitoreando" la crisis. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.