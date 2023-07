La cumbre de los líderes de la OTAN que se celebra este martes y miércoles en la capital de Lituania, en Vilna, se lleva a cabo en un momento crítico en la guerra de Ucrania, en medio de la contraofensiva de Kiev y la inestabilidad en Moscú.

También se celebra un año después de la histórica cumbre de Madrid, en la que los países miembros de la Alianza Atlántica acordaron un nuevo concepto estratégico, que señaló a Rusia como una amenaza directa y estableció una nueva estrategia de defensa para disuadir la agresión rusa contra los aliados. En esta cumbre los gobiernos de Turquía, Finlandia y Suecia firmaron un acuerdo por el que Ankara retiró el veto a los dos países nórdicos y aceptó su entrada en la Alianza, aunque ha tardado un año en despejar el camino a Estocolmo.

Por esta razón, para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars, "después de la cumbre de Madrid, la de Vilna va a ser una cumbre descafeinada".

Pero los aliados tienen muchos temas que tratar además de la guerra en Ucrania o la adhesión de Suecia, como el objetivo del gasto en defensa o las relaciones con China, entre otras cosas.

"Se va a hacer una evaluación del nuevo concepto estratégico que se aprobó en Madrid", explica a RTVE.es el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Isidro Sepúlveda. "Se va a ver si los países han cumplido y si las estructuras militares se pueden adecuar a ese nuevo concepto estratégico", añade.

En este sentido, Sepúlveda destaca como uno de los asuntos principales de la cumbre de Vilna "el papel de la OTAN en la guerra en la que no participa". "La gran pregunta es qué hacer con este deseo de Ucrania de ingreso en la OTAN . El presidente ucraniano ha exigido una invitación inmediata, pero no se va a poder cursar, fundamentalmente porque esto obligaría a forzar muchos movimientos y, sobre todo, de forma automática declarar la guerra a Rusia ", subraya.

"La principal cuestión de la que está todo el mundo pendiente es qué dice la OTAN sobre su relación con Ucrania , qué tipo de paquete vamos a ver por lo que se refiere a rearmar a Ucrania y mantener el flujo de armamento que llega de los aliados", afirma Christopher Skaluba, quien dirige la Iniciativa de Seguridad Transatlántica en el think tank Atlantic Council. "La gran cuestión es la perspectiva de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Nadie espera que pase esta semana en Vilna, pero está el deseo de Ucrania y de muchos aliados de darle a Ucrania una ruta más concreta o una idea más directa de cuándo y cómo se podrá unir a la Alianza", señala.

No obstante, los líderes de la OTAN elevarán en Vilna su relación política con Kiev, incrementarán su apoyo militar y están estudiando reducir de dos a un solo paso el proceso de adhesión de Ucrania, según afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

¿En qué cuestiones hay divisiones entre los aliados?

Precisamente, los principales asuntos que se tratarán en la cumbre también son los que más divisiones crean entre los aliados. La Alianza tenía como objetivo dar la bienvenida a Suecia como nuevo miembro de la OTAN en Vilna, algo que parecec que finalmente se cumplirá, pero la cuestión de Ucrania sigue generando divisiones.

"Uno de los temas en los que están en desacuerdo los países de la OTAN es el de las ampliaciones. Bien es cierto que es una discordia muy local y que ha mantenido en la parrilla Erdogan fundamentalmente para recibir un reconocimiento exterior y que se le mantenga como líder de media potencia muy reconocible", señala Sepúlveda. "Este veto de Suecia no obedece tanto a razones internas sino a una búsqueda de proyección exterior y de reconocimiento internacional para la propia figura de Erdogan", añade.

Los aliados no están de acuerdo en lo que pueden ofrecer a Ucrania en Vilna. Si bien todos insisten en que enviarán una fuerte señal de apoyo político a Ucrania en la cumbre, no está claro en qué se traducirá esa idea. En cualquier caso, la integración de Kiev en la OTAN solo será posible cuando haya unanimidad entre los aliados y Stoltenbeg ha reconocido que hay diferentes puntos de vista sobre este asunto.

En este sentido, Mertens de Wilmars recalca que hay un "acuerdo en que hay que resolver cuanto antes el tema de Rusia y Ucrania porque esto nos cuesta dinero, esfuerzos logísticos y también nos cuesta políticamente". "Si esto dura, puede generar debilitamiento a Putin, pero también debilitamiento en la voluntad política de los miembros de la OTAN de involucrarse".

Pero existen otros asuntos en los que no coinciden los 31 países miembros de la Alianza Atlántica, como la "materialización del incremento de las inversiones nacionales en defensa", según Sepúlveda. "Putin ha conseguido en el último año lo que no han conseguido los sucesivos presidentes estadounidenses durante 40, que llevaban insistiendo en que los países europeos debían elevar su presupuesto y sobre todo hacerse cargo de la mayor parte del presupuesto de la OTAN", añade.

Asimismo, el profesor de la UNED señala como otros asuntos controvertidos el papel que debe jugar la Alianza frente al terrorismo. "Dentro de la OTAN hay una muy mala conciencia del papel que se jugó tanto en Afganistán como en Libia. La entrada en el nuevo concepto estratégico del terrorismo como un objetivo inminente y permanente no ha hecho que se tomen medidas para responder a ese desafío. Es un tema que incomoda, que no tiene una resolución sencilla y que los altos Estados mayores no saben cómo manejarlo", opina.