Situación límite en Zaporiyia: escasez de agua y riesgo de explosión nuclear

Las consecuencias tras más de 500 días de guerra dejan la región de Zaporiyia, dominada por el río Dniéper, con falta de agua. Desde la voladura de la presa de Kajovka, los embalses se han quedado vacíos.

En Balabyne, el lugar que suministraba parte del agua con la que refrigeran los reactores de la central nuclear de Zaporiya, solo quedan moluscos muertos y un fango sobre el que los blindados difícilmente podrían pisar sin hundirse. Muy cerca, en Nikopol, llevan un mes bebiendo y lavándose con agua embotellada. A veces tienen que buscarla entre cañonazos. "Al principio, sentíamos mucho pánico, pero ahora ya nos hemos acostumbrado. Ya sabemos cuándo se puede salir a la calle y cuándo no. Paso mucho miedo por los niños, por mis nietos", explica Marina, vecina de la localidad. El miedo en Nikopol también apunta a lo que tienen al otro lado del río: la mayor central nuclear de Europa, en manos de Rusia. Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de querer sabotearla. El Organismo Internacional de la Energía Atómica no ha encontrado explosivos, pero todavía no ha podido acceder a la totalidad del recinto. La amenaza persiste.