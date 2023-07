Guerra Ucrania - Rusia en directo | Biden autoriza movilizar hasta 3.000 reservistas para reforzar el flanco este de la OTAN

3:39

Las autoridades de Ucrania han cifrado en cerca de medio millar los rusos que Moscú ha desplegado en las instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia, incluidos soldados y empleados de la empresa nuclear estatal Rosatom. "No sabemos qué tipo de armas usan ni qué usaron para minar la estación", ha manifestado el gobernador de Zaporiyia, Yuri Malashko, insistiendo en la teoría de que Rusia ha colocado explosivos en las instalaciones de la central. Sin embargo, desde la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) han informado de que, por el momento, sus expertos en el lugar no han localizado las minas que denuncia Kiev, aunque han matizado que no han logrado acceso total a las instalaciones.