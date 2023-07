Los líderes del G7 firmarán este miércoles un acuerdo con Zelenski en el que se comprometerán a dar ayuda militar a Ucrania en el largo plazo.

Según ha informado Amanda Sloat, la asesora para Europa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el anuncio se producirá este miércoles una vez finalizada la cumbre de la OTAN.

Según Sloat, Biden y el resto de los líderes del G7 firmarán una declaración en la que se comprometerán a ayudar a Ucrania a "construir unas fuerzas armadas capaces de defenderse de cualquier ataque futuro".

Además, el presidente ucraniano se ha reunido este miércoles en el marco de la cumbre con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el primer ministro británico, Rishi Sunak, con quienes ha abordado la posibilidad de que sus Gobiernos envíen más armas a Ucrania.

"Esperamos buenas noticias en relación con la protección de las vidas de los ucranianos y de nuestra defensa", ha indicado Zelenski respecto a su reunión con Scholz.

“We started a meeting with Germany ����. Dialogue with Olaf Scholz @Bundeskanzler will be meaningful as always. We expect good news regarding the protection of the lives of Ukrainians and our defense.“