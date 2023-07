El primer ministro sueco ha asegurado estar "muy contento" y ha afirmado desde Vilna que se trata de "un buen día para Suecia" y un "gran paso" hacia la ratificación formal del ingreso en la Alianza.

"Esta noche, tras algunas negociaciones en Vilna, hemos llegado a un acuerdo con Turquía sobre el ingreso de Suecia en la OTAN, lo que significa que ahora comenzará la ratificación", ha dicho a través de Twitter el ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström.

“We have tonight after some negotiations in Vilnius reached an agreement with Türkiye on Sweden’s membership in NATO, which means that ratification will now commence.



The PM and the President have shook hands on the content. https://t.co/nqDg8Is0Y5 pic.twitter.com/1rzRBDJYJu“