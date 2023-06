El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de "acto electoral" la firma del Estatuto del Becario entre el Gobierno central y los sindicatos y cree que tiene "la vocación de que posiblemente no haya prácticas en este país".

El presidente de la patronal española ha afirmado en Bilbao que la CEOE no va a participar en "actos electorales" y ha asegurado que "no tiene mucho sentido" un Estatuto que las universidades no comparten, "muchos" de los estudiantes tampoco, además de la propia CEOE.

"Sinceramente, creo que no ha lugar, tienen que ser las elecciones las que tienen que marcar lo que el pueblo español quiere decidir y, a partir de ese momento, nos sentaremos. Pero sinceramente lo veo como un acto electoral que no ha lugar y, menos, cuando en estos momentos el Congreso está cerrado y es la Diputación Permanente la que está encima de la mesa", ha añadido.

"Posiblemente no haya prácticas" Garamendi ha indicado que "desde luego, la vocación es que posiblemente no haya prácticas en este país". Ante las acusaciones de los sindicatos que creen que es "política" por parte de la patronal no haber participado en la firma, ha respondido que "es política ir allí a sacarse la foto". Según ha manifestado, la CEOE está siempre "cuando hay que estar", "se firma cuando hay que firmar" y, cuando consideran que "no", se dice "que no". Garamendi ha indicado que no va a entrar en el fondo del Estatuto del Becario porque "no saben cuáles son los papeles", ya que todavía no han visto cuál es el documento, pero no lo comparten y cree que lo están firmando "gente que sabe poco de esto". "Sobre todo es un acto electoral", ha reiterado.

La subida de tipos "se sabía" El líder empresarial ha afirmado que la subida de tipos hasta el 4% es algo que "se sabía" y, en todo caso, hay que "ser conscientes de los tiempos que vienen" y su efecto en la economía, especialmente en 2024, y "lo que va a exigir a los Estados". Asimismo, ha apuntado a la influencia "importante" de los salarios en la 'inflación de segunda ronda' y ha considerado que son las administraciones públicas las que "tienen que contestar" a las reclamaciones de incrementos salariales por parte de trabajadores porque, en el ámbito privado, patronal y sindicatos han alcanzado un pacto en el Acuerdo Nacional de Convenios para los próximos años. El presidente de la CEOE ha considerado "muy importante" que la inflación se rebaje al 2%, algo que "el Banco Central Europeo, la política comunitaria, tiene muy claro", y ha advertido de que todavía hay unos niveles de inflación "elevados", especialmente en la zona euro, por lo que "el BCE ya lleva avisando desde hace tiempo" de la subida de tipos. "Ya ha anunciado que será julio, será septiembre, donde posiblemente conozcamos todavía una subida más, que será una contracción de la economía, precisamente para controlar efectivamente la inflación", apunta. Añade que el objetivo de inflación del 2% se retrasa "posiblemente al año 25".