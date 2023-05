UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme firman el acuerdo para subir salarios

Ya se ha materializado un nuevo pacto en materia de salarios. UGT, CC.OO., CEOE y Cepyme han firmado este miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge una subida de sueldos del 4% este año y del 3% en 2024 y en 2025, lo que supone un incremento total del 10% en todo el periodo, e incluye una cláusula de revisión salarial que se activaría en función de la inflación. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado que el acuerdo dará estabilidad a empresas y trabajadores: "No va en contra de nadie, va a favor de todos. Va a favor de España, que es por y para lo que trabajamos".

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, se han reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para firmar este pacto salarial que en los últimos días ha sido celebrado por ambas partes. Al encuentro no ha acudido ningún miembro del Gobierno, como ya habían adelantado estos días patronal y sindicatos.

"Hoy es un día muy importante", ha indicado Garamendi, "y es un día donde el diálogo social, en este caso bipartito, se pone en valor". Así, el presidente de la CEOE ha señalado que es un "muy buen acuerdo, sobre todo en los momentos en los que estamos", y ha mostrado su agradecimiento personal a Sordo y a Álvarez, así como a los equipos de UGT y CC.OO., por "trabajar intensamente" para lograr este pacto. Asimismo, ha querido remarcar en la importancia del contenido del pacto y "que se cuente con los sindicatos, los empresarios y con ese diálogo social".

Cuerva, al igual que Garamendi, ha reivindicado el diálogo social bipartito y ha resaltado que este pacto genera "certidumbre" y "estabilidad", lo que beneficiará pacto a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El presidente de CEPYME ha subrayado, además, que en las actuales circunstancias de incremento de costes, la flexibilidad que introduce este acuerdo es una "herramienta necesaria" para que las empresas gestionen "momentos complicados".

Cabe recordar que las negociaciones de esta cuestión llevaban bloqueadas desde mayo de 2022. El pasado viernes, la patronal y los sindicatos lograron alcanzar un preacuerdo, que es el documento que se firma este miércoles. Ambas partes lo han evaluado este fin de semana, hasta ser ratificado este lunes por CEOE y UGT, algo que también ha hecho este martes CC.OO.

"Este acuerdo va en una buena dirección"

"Creo, sinceramente, que estamos ante un buen acuerdo", ha defendido el secretario general de UGT, que también ha celebrado que este pacto va a ayudar a cerrar los casi 1.400 convenios colectivos pendientes, algo que reclamaban ambos sindicatos. "Creo que este acuerdo pone esperanza en que eso lo vamos a poder solventar en poco tiempo", ha defendido Álvarez. Además, considera que "este acuerdo va en una buena dirección", ya que se recupera la cláusula de revisión salarial, "una cuestión para nosotros muy importante".

Álvarez ha explicado que va a generar "confianza interna y externa" y permitirá que haya más recursos para el consumo. También ha incidido en que es un acuerdo "muy amplio" porque incluye cuestiones "muy importantes" que preocupan a la sociedad y a las organizaciones sindicales y empresariales, como la Inteligencia Artificial (IA), el teletrabajo, la contratación o la ampliación de seis a 12 meses del contrato temporal. "Que no sea obligacional no quiere decir que no se tenga que cumplir, y esperamos que en breve podamos dar salida a esos 1.400 convenios", ha remarcado.