El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la "estrategia" del PP de postergar las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos y municipales hasta después de las elecciones generales del 23 de julio, pues ha asegurado que es algo que no les gusta, y ha urgido a los 'populares' a "construir la alternativa" cuanto "antes".

"Posponer la formación de los nuevos gobiernos me parece una estrategia, y no nos gusta. Nos gusta la claridad y poder decir a los españoles lo que vamos a hacer. No queremos ser como otros de evitar tomar decisiones antes", ha subrayado en una rueda de prensa en la que Abascal ha ejercido de portavoz de Vox tras el Comité de Acción Política.

El líder de Vox ha recordado al PP que la "única posibilidad" para gobernar en muchas autonomías y ayuntamientos tras el 28 M y construir una alternativa es "contar con Vox" y ha indicado que "urge" avanzar hacia dicha alternativa. "Tenemos paciencia y somos responsables, pero los españoles tienen urgencias", ha avisado.

Así, Abascal ha subrayado que es el PP el que tiene que decidir, pero ha señalado que por Vox "no va a quedar" que se conforme esa alternativa. También ha criticado la actitud del PP en Cantaria, donde "pudiendo elegir una alternativa", los 'populares' han escogido "la continuidad pactando con la corrupción de (Miguel Ángel) Revilla".

Su línea roja: el "respeto" a los votantes de Vox Preguntado sobre las posibles peticiones que hará Vox en unas negociaciones con el PP, Abascal ha reiterado en varias ocasiones que la "única línea roja" que tiene su partido es "el respeto" a sus votantes. "Seguimos con la mano tendida sin más exigencia que el respeto a nuestros votantes", ha insistido. Abascal niega que el adelanto electoral "dificulte los pactos" y pide a Feijóo "respeto" a sus votantes: "O Vox u otro camino" ROCÍO GIL GRANDE Según el presidente de Vox, las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo dejaron un "claro mandato" y ha asegurado que les parece tan importante construir alternativas a la izquierda que no van a caer en especulaciones e hipótesis que puedan poner en peligro las conversaciones. Sobre los pactos, Abascal ha explicado que están aún a la espera de iniciarse las negociaciones con el PP, aunque, ha asegurado, "hay conversaciones en muchas regiones". No obstante, ha señalado que con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha hablado directamente sobre este asunto. También ha descartado que lo que pueda ocurrir en las negociaciones de un lugar no perjudicará a otros, en alusión al posible pacto en Cantabria entre el PP y el PRC.

Crítica a los debates a dos propuestos por Sánchez Por otra parte, Abascal ha afeado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de debatir únicamente con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado y de que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas", ha subrayado. Sánchez propone a Feijóo seis debates cara a cara y el PP responde que "España no está para excentricidades" Para el líder de Vox, es solo "una muestra de los resabios del bipartidismo que no responde a la realidad", algo que ha considerado que es "antidemocrático". Además, a su juicio, "lo que teme" Sánchez es debatir con Vox. Preguntado también por el reto que lanzó la exdiputada de Vox Macarena Olona de confrontar con él en un debate, Abascal tan solo se ha limitado a decir que "España está en una situación muy seria, así que vamos a hablar de las cosas serias".