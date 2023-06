La exdirigente de Vox Macarena Olona ha confirmado que su nuevo partido político 'Caminando juntos', que registró este miércoles en el Ministerio del Interior, concurrirá en las elecciones generales del 23 de julio y que ella, como candidata, irá liderando la lista por la circunscripción de Granada.

En una entrevista en La noche en 24 horas, Olona ha señalado que se trata de un "movimiento transversal de marcado carácter social" que "pretende llevar a la vida pública la realidad de la calle" y que no estará presente en todas las provincias, sino en aquellas donde tengan más opciones de salir y "no pongan en riesgo" la representación de otros partidos. "Tenía algo muy claro: si la política volvía a mi vida sería por Granada o no sería", ha expresado.

"Vamos al todo o nada" Según Olona, "el próximo 23 de julio tendremos la oportunidad de poder depositar un voto de esperanza en las urnas" y ha subrayado la "enorme responsabilidad" con la que concurrirán. Además, la exdiputada ha calificado de "muy audaz" la convocatoria de elecciones por el presidente Pedro Sánchez: "Vamos al todo o nada". Así, ha dicho que es necesario "clarificar la situación de España" para "adoptar decisiones valientes". "Para un proyecto transversal es el mejor escenario posible", ha añadido. "Es un proyecto global conjunto en el que no hay personalismos. Yo asumo presidencia peor es orquesta. Miro a todas las personas que no se sienten completamente representados por ninguna formación". Por otro lado, ha defendido que "es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual seguiría en Vox". En ese sentido, ha dicho que "hay propuestas de Podemos de ahora y antes que hago mías". "Mi partido no está en el que te vote Txapote, está en el que España salga a flote", ha afirmado. “Macarena Olona (@Macarena_Olona), Caminando Juntos: "Es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual seguiría en Vox"#LaNoche24h



�� https://t.co/RTZcdx3kuT pic.twitter.com/hyUdqNCRZi“ — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 1, 2023 Preguntada por su posición ideológica, ha señalado que, en caso de lograr representación, "apoyarán la investidura de aquel gobierno que mire hacia las personas y no al partido". En su opinión, la política tiene que dejar de ser "una suerte de grada de un estadio de fútbol con ciudadanos que son hooligans que apoyan al partido de turno, hagan lo que hagan". Dicho esto, ha reiterado que 'Caminando juntos' no llega a la política para "garantizar sillones de un color u otro".