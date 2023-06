Una decena de ganaderos trashumantes y sus ovejas están atrapados en Ciudad Real. Hace meses que no pueden moverse de allí por la alerta de viruela ovina. Desde abril, la Unión Europea prohíbe trasladar el ganado de las comunidades afectadas.

Isabel Aguilar llegó desde la Sierra de Albarracín, en Teruel, al Valle de Alcudia el pasado mes de noviembre. Ella, y sus mil ovejas, han estado hasta hace dos días en una finca alquilada. La idea era volver a casa este mes, pero la alerta de viruela ovina les impide moverse de Castilla-La Mancha.

Que es la viruela ovina: la enfermedad mantiene cerradas miles de granjas pero no se transmite a los humanos

La ganadera agradece al dueño de la finca que ha dejado que sus ovejas permanezcan allí más tiempo, pero recuerda el calor que hará en ese lugar en verano y la situación no es fácil. "Cuando llegue julio y agosto con 40 y pico grados, ¿qué animal va a quedar aquí?", se pregunta. Y lo peor para Isabel es que el dinero se acaba y no puede "seguir dándoles de comer".

15.000 cabezas de ganado afectadas

No solo Isabel está en esa situación. Calculan que son una decena de afectados con 15.000 cabezas de ganado, no solo de Aragón, también de Extremadura, Andalucía o Castilla y León.

La viruela ovina es una enfermedad muy contagiosa y letal para los animales. Por ese motivo, la Unión Europea prohibió el pasado mes de abril, mover el ganado fuera de las comunidades afectadas, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Medida que los ganaderos no comparten. Eduardo del Rincón, ganadero trashumante de Soria, explica que las medidas no tienen sentido: "Que hubieran hecho un perímetro alrededor de donde han salido los brotes de 30 kilómetros, le veo lógica, pero esto no tiene lógica ninguna".

El 19 de septiembre se detectó un primer foco en la provincia de Granada. Ahora son 30 en varias localidades andaluzas y castellano-manchegas.