Una treintena de camiones cisterna llenan las balsas y los aljibes de Tarazona para dar de beber al ganado

No hay agua suficiente para dar de beber al ganado de Tarazona, en Zaragoza, por eso, llenan con camiones cisterna las balsas y los aljibes de los montes de la zona. Por ahora, ya han hecho más de 30 viajes solo en el último mes. Hasta la fecha, el suministro se va rotando entre la casi docena de aljibes y balsas que proporcionan agua al ganado y a la fauna.

Es imprescindible que, para poder facilitar la vida y la cría de las especies salvajes, tengan acceso al agua, al igual que poder hacer frente ante la gran problemática a la que se enfrenta la ganadería. Ismael González, jefe de unidad de Agentes Forestales del Ayuntamiento de Tarazona: "Este año están todas –las balsas- totalmente secas y, por lo tanto, llevamos desde casi principio de año abasteciendo de agua y, hasta el momento, hemos llenado unas 15".

La falta de lluvias asfixia a los ganaderos

A estas alturas del año deberían estar llenos con el agua de lluvia pero tan solo han caído 40 litros por metro cuadrado frente a los cien de un año normal. En las balsas y los aljibes, de media, caben unos 500.000 litros, en algunas más y en otras menos, pero esa capacidad sirve para darles de beber a alrededor de 1.000 ovejas durante, tan solo, 20 días.

“Es que el agua es vida. Si no hay agua, aunque tengan comida, no podrían vivir, tienen que tener agua“

Los agricultores y los ganaderos reconocen que esta situación de sequía les asfixia económicamente, dicen que no pueden subsistir sin agua. Francisco López, un ganadero de ovino en Tarazona, agradece al Ayuntamiento de Tarazona esta medida: "Es una ayuda que nos traigan el agua porque, al final, es dinero y son costes que, sino, al final los tendríamos que poner nosotros. Es que el agua es vida. Si no hay agua, aunque tengan comida, no podrían vivir, tienen que tener agua".

Además, piden a la administración que les ayude a modernizar los sistemas de riego y de abastecimiento porque las acequias son de tierra y pierden mucha agua. Diego Cobos, agricultor y Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tarazona, asegura que "estas balsas, en vez de gastarnos en que las traigan las cisternas, con una tubería de presión, se podrían llenar con ese mismo agua de las tuberías". Y, ahora, miran con preocupación los meses de verano porque no recuerdan ninguna sequía tan temprana.