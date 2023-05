0:08

Grau (Cs), sobre los pactos: "Yo no firmo cheques en blanco. Nunca voy a colaborar con Ada Colau", ha recalcado. "He prometido nunca mas permitir que Ada Colau vuelva a ser alcaldesa. Aseguro el cambio en todo lo que de mí dependa. No le hago ascos a nadie que acepte mis líneas rojas", ha añadido.