Coronación Carlos III

En los últimos mil años, 40 reyes ingleses y británicos han sido coronados en la abadía de Westminster, pero solo las dos últimas coronaciones han sido retransmitidas por televisión: la de Isabel II, en 1953, y la de Carlos III, que este sábado ciñó por fin sobre sus sienes la corona de San Eduardo, en una ceremonia que ha intentado combinar la tradición con los cambios que ha experimentado Reino Unido en estas siete décadas.

Y es que la extraordinaria duración del reinado de su madre no solo ha propiciado que Carlos sea el monarca de más edad en ser coronado, ya con 74 años, sino que el país ha sufrido profundos cambios sociales que han tenido su reflejo en los actos. Su coronación ha sido más corta, con menos despliegue militar y con más diversidad étnica y religiosa, si bien ha conservado la solemnidad y buena parte de la pompa que constituye la marca familiar de los Windsor.

El nuevo rey ha introducido pequeñas modificaciones, aunque significativas, en un rito que es eminentemente simbólico: solo el juramento del nuevo soberano tiene valor legal -a pesar de que ya ejercía como monarca desde el fallecimiento de su madre-, por lo que todo lo demás son mensajes sobre los valores que busca proyectar como jefe del Estado.

Asimismo, por primera vez se ha invitado a otros jefes de Estado -como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey de España, el príncipe Felipe - a la ceremonia de coronación, ya que hasta ahora se consideraba como acto sagrado entre el monarca y su pueblo, y no se invitaba a ningún otro soberano que pudiera contestar su condición.

El jefe de la iglesia anglicana y la libertad de culto

El rito, en cualquier caso, ha sido similar: el rey ha vestido la misma capa de armiño, ha recibido las mismas joyas y ropajes que simbolizan su poder terrenal y espiritual, y ha efectuado un juramento casi calcado al de su madre, en el que se ha comprometido a reinar bajo el imperio de la ley, a ejercer la justicia con misericordia y a mantener la Iglesia de Inglaterra.

El juramento, no obstante, ha tenido una sutil diferencia: pese a prometer, como jefe de la iglesia anglicana, preservar el culto, Carlos III ha jurado también "fomentar un entorno en el que las personas de todas las religiones y creencias puedan vivir libremente". Un guiño hacia una sociedad británica que ya no es mayoritariamente blanca y católica, como lo era cuando su madre llegó al trono: actualmente, menos de la mitad de los ciudadanos se dicen cristianos, un tercio dicen no tener confesión y el resto se identifican con otras religiones.

De hecho, varios líderes de esas otras creencias han asistido y participado en una ceremonia que es fundamentalmente un acto religioso cristiano: a la salida, todos ellos han saludado al rey y le han expresado sus buenos deseos para su reinado.

La coronación, en este sentido, también ha reflejado la diversidad étnica de un país en el que el primer ministro y el alcalde de su capital son de origen indio y paquistaní, respectivamente, con varios intervinientes que no eran blancos, como la baronesa Valerie Amos, socióloga y política laborista, que ha leído parte del reconocimiento al rey.