Quedan solo tres días para la coronación del rey Carlos III, un momento para el que el monarca ha esperado y se ha preparado durante 74 años. Una vez ascienda de forma oficial al trono, el rey se enfrenta a un desafío principal: asegurar el futuro de la Casa de Windsor con una popularidad bastante más baja que la de su madre Isabel II, sobre todo entre los más jóvenes de la sociedad.

Para Holy, una joven de unos 30 años que se dedica al aprendizaje y desarrollo, en sus primeros meses como rey Carlos III "ha hecho un buen trabajo". "Ha hecho un trabajo, mejor del que esperábamos al principio", admite entre risas.

Esta joven, quien pasea por una tranquila calle del barrio londinense de Westminster, asegura que Carlos III "tiene un gran reto", ya que su madre "era muy amada". "Creo que el rey será más flexible y moderno que la reina, pero todavía se echa mucho de menos a Isabel", indica con voz apenada.

La reina Isabel II cuenta con un índice de aprobación del 80% de los británicos, comparado con el 55% de su hijo, según una encuesta de opinión realizada por la compañía de análisis YouGov.

Una opinión en la que no coincide Harry, de 86 años. "Puede que Carlos ahora no esté tan involucrado en política como cuando era príncipe. La reina era la jefa de Estado y no se metía en asuntos políticos , mientras él sí lo ha hecho", asegura con tono enfadado tras salir de recoger comida en un comedor social.

El rey Carlos lleva más de siete meses en el trono, pero los expertos coinciden en que su forma de actuar no ha cambiado respecto a la de Isabel II . "En muchos sentidos, no se ha notado mucho el cambio de monarca, lo que es una buena táctica de relaciones públicas porque el reinado de Isabel II transcurrió sin problemas", señala a RTVE.es la profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Lancaster, Laura Clancy.

Un rey "verde" y representante de todas las confesiones

Los británicos coinciden en que el reinado de Carlos III será más moderno que el de su madre. Y es que, durante toda su vida, el rey Carlos ha hecho campaña a favor de la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Alrededor del 90% de la energía que emplea el soberano en sus residencias proviene de fuentes renovables, como paneles solares, calderas de biomasa y bombas de calor.

Para Holy este es "el aspecto más positivo" del nuevo monarca. "El medio ambiente es un asunto muy importante y es algo nuevo que no teníamos con la reina", señala esta joven, quien espera que "siendo rey no deje atrás todo el trabajo que ha hecho" al respecto.

Carlos también ha expresado durante mucho tiempo su deseo de representar a la población cada vez más diversa de Reino Unido. El monarca -que cuando sea coronado se convertirá también el jefe de la Iglesia de Inglaterra-, tiene pensado representar "todas las confesiones" cuando sea coronado, pero no todos los británicos apoyan esta idea.

"Es algo que representa más cómo es la sociedad actual, pero personalmente no me gusta porque creo que uno de sus papeles como monarca es ser la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y no entiendo cómo puedes ser el jefe de una creencia y decir que representas a todas", opina Holy. "No tiene mucho sentido. Si va a hacer eso, a lo mejor debería dejar de ser jefe de la Iglesia", añade.

Harry coincide con Holy, pero por razones diferentes. "Lo único que no me gusta es la idea de que sea cabeza de la Iglesia de Inglaterra después de lo que le hizo a Diana", asegura este hombre de 86 años, refiriéndose a la aventura amorosa que tuvo el entonces príncipe cuando estaba casado con la princesa de Gales.