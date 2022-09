Después de estar 70 años en el trono, Isabel II disfrutaba de una gran popularidad entre la población británica. Los ciudadanos del Reino Unido tienden a apoyar la institución de la monarquía en general, pero con el nuevo rey, Carlos III, la juventud no se siente del todo representada y ven necesario un cambio.

La mayoría de los jóvenes británicos cree que la monarquía en Reino Unido une mucho a la población, pero opinan que es una institución anticuada y que debe modernizarse para sobrevivir y representar a todo el país.

Ella, una joven de 28 años que trabaja en las oficinas de la London School of Economics, asegura con prisas después de comprarse un café que “Reino Unido podría continuar teniendo una monarquía si hacen algunos cambios”. “Muchos británicos no están contentos por la situación económica del país y la familia real debe hacer algunos cambios y mostrarse más activos en cuestiones sobre qué se debe hacer para mejorar la situación”, señala.

“La opinión de los británicos sobre la monarquía es totalmente diferente entre jóvenes y mayores. Las personas mayores expresan un fuerte apoyo a la monarquía, y eso ha sido un factor constante, mientras que los jóvenes tienden a ser, en general, más escépticos”, explica a RTVE.es el profesor de Sociología en la Universidad de Cambridge, Patrick Baert. “Pero la distinción entre mayores y jóvenes también se nota en cuanto a la ideología política. Si nos remontamos al referéndum del ‘Brexit’ de 2016, los jóvenes querían permanecer en la Unión Europea y las personas mayores votaron de forma diferente. Los jóvenes se encuentran sin una situación económica segura y perspectivas muy diferentes en comparación con las generaciones anteriores”, añade.

Victoria, de 27 años, es de las pocas jóvenes que considera que Reino Unido debería seguir teniendo una monarquía tras la muerte de Isabel II porque “es bueno para el país y una forma de respeto a la reina”. Mientras espera en el barrio londinense de Temple para tener una entrevista de trabajo admite que, “dada la historia de nuestra monarquía, sería muy raro no tener una en nuestro país”. “La monarquía une mucho a la gente, pero también hay aspectos oscuros. Hay muchas cosas que no conocemos de la familia real. A veces hay demasiado secretismo, pero en el lado positivo , la monarquía da ese orgullo de ser británico y es bueno para la cultura británica. Además, es una buena forma de atraer turismo al país”, opina.

Ismyil estudia Finanzas en la LSE, tiene 21 años y cree que la monarquía “no es algo apropiado para la época en la que vivimos” . “Con todo lo que pasa en el mundo, debería haber un sistema que se adapte mejor a las amenazas y no creo que la monarquía sea el sistema correcto para ello”, recalca mientras se toma un té en una terraza.

“La monarquía es un grupo de personas tradicional anticuado y aristocrático y muy pocas personas sienten que la monarquía forme parte de su vida. Hoy en día , la monarquía es menos importante para la gente ”, indica el profesor de Sociología de la London School of Economics Mike Savage. “Hubo una excepción con la reina Isabel II porque había un grado de respeto por ella, pero será más difícil para el rey Carlos III mantener esa idea , en parte debido al matrimonio con Diana, que fracasó”, añade.

Carlos III, un rey “demasiado mayor”

A sus 73 años, Carlos III se ha convertido en el monarca británico de mayor edad en ser coronado y su espera para ascender al trono ha sido la más larga de cualquier heredero en la historia de Reino Unido.

El hecho de que Carlos III haya llegado a la corona a una edad tan avanzada abre un debate en Reino Unido sobre cómo liderará un país en el que la población en su mayoría es mucho más joven que él. La mayoría de la juventud británica ve al nuevo rey como un “personaje” y no se sienten para nada representados por él.

“Creo que a la mayoría de la gente le gustaba la reina Isabel II porque estuvo en la corona 70 años. Siempre ha estado ahí”, señala Chris, un joven de 30 años mientras se toma un café antes de empezar en un trabajo nuevo. “A Carlos se le ve como un hombre anticuado y quisquilloso”, añade.

Para Ella, la serie de ‘The Crown’ de Netflix que muestra la vida de la reina Isabel II desde la década de 1940 hasta la actualidad, “ha afectado mucho a la figura de Carlos entre los jóvenes”. “La gente también piensa que Carlos es demasiado mayor para convertirse en rey. Lo normal en una persona de su edad es estar jubilado, no empezando un nuevo trabajo”, opina entre risas.

Casper tiene 21 años, trabaja en efectos visuales y admite que no sabe “qué hace realmente la familia real para apoyar a los jóvenes”. “Creo que están solo ahí, como algo histórico. Realmente para mí no significa mucho”, relata. “Puede que el príncipe Guillermo sea alguien que represente mejor a los jóvenes que Carlos debido a la edad. El rey Carlos no sabe del todo qué es lo que quiere la juventud”, añade.

“Parece que el príncipe Guillermo tiene más apoyo entre la población joven. La gente más joven se siente menos apegada a la monarquía, pero existe la posibilidad de volver a conectar con esa parte de la población si Guillermo fuera rey”, asegura el profesor Savage. “Creo que sería difícil atraer a la juventud, pero puede que haya más posibilidades si fuera rey”, añade.

“Guillermo ha sido una figura muy buena. Enrique (su hermano) también, aunque haya habido alguna controversia. Siempre han sido personas con las que la población joven ha respondido de forma positiva”, opina Victoria. “Al ser de una generación más joven, fueron educados de otra forma y el hecho de que su madre Diana muriera ha hecho que siempre fueran muy queridos por todo el mundo”, destaca.