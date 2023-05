Coronación de Carlos III

La Policía británica ya había avanzado en su cuenta de Twitter que exhibiría "una baja tolerancia" ante cualquiera que intentara "socavar" los eventos del día. De hecho, la organización medioambiental Just Stop Oil ha afirmado que 20 de sus miembros han sido detenidos tras llevar supuestamente camisetas de su marca en el trayecto de la procesión real.

El grupo, que hace campaña para que el Gobierno detenga todos los futuros proyectos de combustibles fósiles, ha asegurado que no se había planeado "ninguna acción disruptiva". "Los simpatizantes no pretendían saltar la barrera, simplemente mostrar sus camisetas y sostener banderas con el lema 'Just Stop Oil'", ha declarado un portavoz.

“This is Sam. He's 47, a father and lives in Walthamstow.



Police arrested him, put him in handcuffs and carried him to a police van because he was planning on holding a sign with a simple demand: that government stops new oil and gas to avoid climate breakdown.#JustStopOil pic.twitter.com/tX7j3WIrNw“