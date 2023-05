De los tres hermanos de Carlos III, dos han estado en primera línea durante la coronación. La princesa Ana, firme defensora de su rol como miembro de la familia real, ha participado en el cortejo real tras la ceremonia montando a caballo y vestida con uniforme militar como coronel del Ejército.

Eduardo, el duque de Kent, también ha estado presente en un lugar relevante en la ceremonia, al sentarse en primera fila juntos a su esposa y los príncipes de Gales.

