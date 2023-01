El príncipe Enrique ha publicado sus memorias, tituladas en español En la sombra, su versión de la historia en la que no ahorra detalles escandalosos, desde sus escarceos con las drogas hasta episodios violentos con su hermano mayor Guillermo, el príncipe heredero.

El libro Spare en inglés (de repuesto) es un intento de que "la verdad esté ahí fuera", según las palabras de Harry (quinto en la línea de sucesión al trono), que ha firmado un contrato de unos 20 millones de euros con la editorial por la publicación de este y de otros tres libros. La prensa británica entiende que las 410 páginas de la autobiografía son "el fin del juego" y que no existe posibilidad de reconducir la situación y que el duque de Sussex vuelva al seno de la familia real.

Sin embargo, el hijo menor de Carlos III que, junto a su esposa Meghan, abandonó sus funciones como miembro a tiempo completo de la monarquía británica en enero de 2020 establecer su residencia Estados Unidos, sostiene que es un paso para sanar la relación familiar e institucional: "Hay mucho que puedo perdonar, pero tiene que haber conversaciones para la reconciliación y parte de eso tiene que ser la rendición de cuentas".

Tras días de filtraciones, entrevistas en televisión e incluso la publicación por error del libro en castellano en las librerías españolas, este martes En la sombra ya se ha lanzado oficialmente, traducido a 16 idiomas, y es uno de los más pedidos en "una década" en las compras por reserva anticipada, según la conocida librería británica Waterstones. Recopilamos, a continuación, las principales frases.

1. Las difíciles relaciones con su hermano: "Me agarró del cuello y me derribó"

En 2019, Enrique relata una pelea con su hermano en Nottigham Cottage. William calificó a Meghan de “difícil”, “brusca” y “abrasiva” y Harry contestó que “repetía la narrativa de la prensa” sobre su mujer. La discusión subió de tono y llegaron a las manos.

Según Enrique, Guillermo “me agarró por el cuello, rompiendo mi collar y me derribó en el suelo”. Esta escena violenta, habría tenido como resultado una herida visible en su espalda. Harry acusa a su hermano de ser poco racional, de insultarle y detalla que, tras el empujón: “Aterricé en el plato de la comida del perro, que se partió debajo de mi espalda. Me quedé allí por un momento, luego me puse en pie y le dije que se marchara”.

Guillermo le pidió que no contase a Meghan lo ocurrido, pero Harry tuvo que darle explicaciones por los moratones y ella "estaba muy triste".

El príncipe Enrique también se refiere a la boda de Guillermo y Kate y no deja en buen lugar a su hermano. Asevera que Guillermo estaba "borracho con el ron de la noche anterior" el día de su enlace en la Abadía de Westminster y que parecía no haber dormido cuando lo recogió para su gran día. Revela que incluso bajó las ventanillas del coche para que le diera el aire y ofreció al novio "un caramelo de menta para ayudar a enmascarar el olor a alcohol". Pese a encontrarse en este estado, Harry relata que su hermano le dijo que él no se casaría nunca en Westminster. Los duques de Sussex contrajeron matrimonio en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Harry afirma que durante la boda escenficaron la armonía fraternal de cara a la galería. Critica que su hermano no le dejó dar un discurso como padrino en su matrimonio. Según el príncipe Enrique, fueron los amigos de William, James Meade y Thomas Van Straubenzee, los que dieron el discurso tradicional en la recepción de la boda.

Otro gesto que no gustó al hijo menor de Lady Di es que Guillermo no le ofreciera ser el padrino de bautismo de su primogénito.