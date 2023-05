Londres, una capital ya de por sí moderna, está estos días repleta de pantallas gigantes en parques e incluso en iglesias donde la gente se reunirá para poder ver la coronación de Carlos III. La mayoría de los pubs de la capital de Reino Unido también mostrarán este evento histórico a través de sus televisores, algo que era impensable en la última coronación que vivió hace 70 años el país, la de Isabel II. Aunque fue la primera en ser televisada, no todo el mundo podía permitirse tener esta pequeña pantalla.

Ahora, siete décadas después, internet y las redes sociales se suman a la transmisión de la coronación con todo lo que ello supone, tanto para lo bueno como para lo malo.

Pero también habrá tradiciones centenarias que no se pierdan, tanto dentro de la abadía de Westminster en el momento en el que el rey sea coronado, como fuera, en lo alto de las iglesias, cuyas campanas sonarán en honor al nuevo monarca.

James observa pensativo a las personas que pasan frente al banco en el que está sentado en el céntrico Hyde Park. Todavía no sabe cómo verá la coronación de Carlos III, aunque lo más seguro, afirma, es que "la grabe y la vea más tarde". Algo así era imposible hace 70 años en la coronación de Isabel II.

Según la profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Lancaster, Laura Clancy, el hecho de tener redes sociales "conecta a la familia real con la audiencia". "Los más jóvenes no van a ver las noticias o leer los periódicos . Por lo tanto, se conectan con una audiencia más joven de una manera a la que de otro modo no podrían acceder", detalla.

A unos metros se encuentra Janet, una mujer de Irlanda del Norte que ha venido a Londres para visitar a su hija y que no tiene planeado ver la coronación. "Seguramente haya más críticas en esta ocasión", opina. "Con las redes sociales también puede ser más fácil que grupos que estén en contra reúnan a más gente para llevar a cabo protestas", añade mientras cierra el libro que estaba leyendo.

Un retrato digital del rey creado con IA

Internet trae más cambios. ¿Se imaginan lo difícil que habría sido realizar un perfil digital con la colaboración de miles de personas hace 70 años? Desde luego, hacer ese regalo a la reina Isabel II por su coronación habría sido impensable. Pero gracias a la campaña The Royally Big Portrait y a la Inteligencia Artificial, su hijo Carlos podrá tener su propio retrato digital con la contribución de miles de británicos.

Sam Barnett es el artista encargado de hacer este retrato digital del rey Carlos III. Acostumbrado a realizar obras con las caras de la gente, este británico asegura que fue su esposa la que le propuso pedir a la gente que creara su propia versión del dibujo del monarca e incluirlo en su retrato.

"El retrato que he creado es como un mosaico. Entonces a través de la Inteligencia Artificial, buscamos el lugar más apropiado que encaja con esa imagen", explica Barnett a RTVE.es desde su casa.

El artista Sam Barnett hace un retrato del rey Carlos III BBC

"Se trata de celebrar la tradición y abrazar lo nuevo. Celebrar la tradición de la monarquía, pero abrazar al nuevo rey", señala con entusiasmo este artista, que dejó su trabajo de directivo en una empresa de tecnología para dedicarse a "lo que realmente quería hacer" en su vida. "Se trata de reunir a gente para que sean parte de algo más grande, que sean parte de la historia, que se conviertan en alguien que rompe récords", añade.

Y es que todos los que participen en este retrato –con el que se apoya a más de 160 proyectos financiados por BBC Children in Need para ayudar a niños con inseguridad alimentaria- podrían lograr un récord Guinness por la mayor cifra de contribuciones en línea a una obra de arte digital. Para ello necesitan más de 5.000 contribuciones, que pueden realizarse en línea o en The Outernet de Londres, donde la pieza se mostrará en pantallas durante los próximos días. "Vamos a hacer añicos el récord Guinness. Siento una gran confianza en que vamos a conseguirlo", afirma con alegría.

Barnett es consciente de que sin internet este proyecto habría sido mucho más complicado. "Imagina que miles de personas me envían por correo sus dibujos. Lo que ha permitido realmente la tecnología digital ha sido que todo el mundo se puede implicar. Podemos llegar a toda la gente alrededor del mundo. Es inclusivo en una escala que no tiene procedentes y todo el mundo puede sentir que es parte de la historia", añade.