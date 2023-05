La coronación de Carlos III como rey de Inglaterra reunirá este sábado a miles de personas en Londres. Concretamente, se espera que acudan más de 2.000 personalidades, entre ellos políticos internacionales y un centenar de jefes de Estado de todo el mundo. Sin embargo, también habrá notables ausencias. En RTVE.es te contamos todo lo que se sabe sobre la lista de invitados.

La intención del rey Carlos III desde que fue proclamado tras la muerte de su madre Isabel II el pasado 8 de septiembre ha sido hacer una ceremonia de menor escala que la de la difunta reina en 1953, aunque sin perder las tradiciones de la monarquía británica. Entonces, más de 8.200 invitados asistieron a la abadía de Westminster para participar en la coronación de Isabel II, fallecida a los 96 años.

Entre los invitados que asistirán a la coronación, la presencia del rey español Felipe VI y la reina Letizia está confirmada, así como la del presidente francés, Emmanuel Macron, y la de la mujer del presidente estadounidense, Jill Biden. También se prevé la asistencia de representantes de la Iglesia y diferentes religiones, jefes de gobierno y ministros de Exteriores y galardonados con el premio Nobel.

Meghan Markle y la duquesa de York no acudirán

Pero hay miembros de la famliia real británica que no acudirán, como la duquesa de Sussex, Meghan Markle. No obstante, según diarios locales como The Telegraph, se espera que la gran mayoría de ellos estén presentes durante el gran día de Carlos III, incluidos primos y nietos del monarca.

El príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle AP/Seth Wenig

La ausencia de Markle, que permanecerá en California con sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet, llega marcada por la tensión que han suscitado las revelaciones condenatorias del príncipe Enrique sobre su padre, Carlos III, su hermano mayor, el príncipe Guillermo, y otros miembros de la realeza en su reciente libro de memorias. Un episodio tras el que la pareja recibió la petición de desalojar Frogmore Cottage, la casa dentro de la finca del rey Carlos de Inglaterra en el castillo de Windsor.

Tampoco acudirá a la ceremonia de coronación la duquesa de York y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, Sarah Ferguson. Como ella misma explicó en Goodmorning britain, no ha sido invitada por estar divorciada del príncipe Andrés, pero sí se prevé que esté presente en una reunión privada tras el evento en Westminster.

El príncipe Guillermo junto a su mujer, Kate Middleton, y sus hijos, la princesa Carlota y el príncipe Jorge GTRES/Aaron Chown

Por el contrario, otros miembros de la familia real tendrán papeles cruciales. A sus 10 años, el príncipe Jorge se convertirá en el futuro rey más joven en desempeñar un rol oficial en una coronación tras haber sido nombrado uno de los cuatro pajes de honor de su abuelo, quien también contará con la ayuda del hijo de 13 años su secretario privado, el marqués de Cholmondeley; el nieto de 12 de la prima segunda de Carlos III, Sarah Troughton; y el hijo de 13 años del aristócrata Edward Tollemache.

La reina Camila también tendrá cuatro pajes de honor: sus tres nietos Gus y Louis Lopes y Freddy Parker Bowels, de 13 años, y su sobrino nieto Arthur Elliot, de 10. Además, la monarca ha elegido a su hermana menor, Annabel Elliot, y a la marquesa de Lansdowne para que sean sus damas asistentes durante la coronación.