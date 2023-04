Jesús es autónomo, tiene una pequeña tienda de ropa de mujer en el centro de Salamanca y además, es socio de un negocio similar en Bilbao. "Estamos peor que hace un año, incluso que hace dos, cuando salíamos de las restricciones de la pandemia. Ahora, sobre todo, es por la inflación”, explica a RTVE.es. Con la subida generalizada de precios, facturación ha caído alrededor de un 30%, lo que ha mermado su cifra de negocio: "Desde hace dos o tres meses lo notamos en el poder adquisitivo de los clientes: quien antes compraba dos o tres prendas, ahora se lleva una o ninguna".

De forma paralela, su partida de costes se ha ido abultando. Aunque se queja de la subida de la luz, lo que más le ha afectado es el encarecimiento de los productos que compra a sus proveedores y que luego vende al cliente. "Todos han subido entre un 15 y un 20%", cuenta, "y un cinturón que me cuesta todos los años 30 euros, en los últimos pedidos ha llegado hasta 42 euros". Cree que esto irá auentando y que el pedido de la próxima temporada de invierno será "mucho más caro que el año pasado". A pesar de ello, explica que hasta ahora ha asumido él estos incrementos y que no lo ha repercutido en el precio final.

Además, tiene a dos empleadas contratadas que trabajan en su tienda. En este ámbito, también ha notado un incremento de costes por la subida de sueldo derivada de la reforma laboral y un incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social. "Hasta ahora he podido mantener mi plantilla, pero si la venta sigue cayendo y los costes van en aumento, es posible que tenga que reducirla", reconoce. ¿Y cómo contempla el escenario de su negocio en los próximos meses? "Lo veo complicado", cuenta, "ya no solo por los costes, sino porque los hogares tienen menor capacidad de compra y eso puede seguir reduciendo nuestra caja".

Con la pandemia y, posteriormente, la subida de la inflación, la situación de muchos autónomos se ha vuelto más complicada. De hecho, más del 33% de ellos reconoce que su situación actual es peor que la de hace un año, según el XVII Barómetro publicado por la asociación de autónomos ATA. Según este sondeo, casi el 20% de estos profesionales afirma que su facturación ha bajado con respecto a la de 2022, y con respecto a sus productos, casi el 70% asegura que ha tenido que subir los precios. Todo ello es, según ATA, resultado de un incremento de costes y precios, lo que pone "en serio riesgo" que estos profesionales puedan continuar con su actividad.

También ha notado un encarecimiento en el transporte y el alquiler del local. "Tengo proveedores que hacía años que no subían sus precios, y ahora los han incrementado entre un 2 y un 5%", cuenta, algo que de momento ella no ha trasladado al precio final. Por otro lado, ha conseguido mantener a las cuatro personas que trabajan en la tienda: " Normalmente, contratamos a alguien de refuerzo a partir de abril, para la temporada de verano, pero este año no lo vamos a hacer porque no puedo asumirlo ".

"Estamos peor que hace un año, pero no por eso dejamos de hacer cosas"

Nuria tiene un negocio en Madrid dedicado a elaborar y vender pan artesano. Divide su actividad entre dos locales donde fabrica y vende sus productos a clientes y restaurantes: "Nos hicimos a cargo del negocio en 2020, en plena pandemia, y hemos ido creciendo", explica a RTVE.es. Lo llevan entre dos mujeres, ella -panadera y administradora única- y su socia, que es quien ha aportado el capital. "Tenemos a tres personas trabajando en el obrador y a otras tres en la tienda", indica, una cantidad que podría aumentar, ya que tiene la intención de abrir otro establecimiento en los próximos meses.

"Estamos peor que hace un año, pero no por eso dejamos de hacer cosas", remarca, y han tenido que tomar otras decisiones en función de cómo han evolucionado sus costes y la demanda en los últimos meses: "Por ejemplo, antes hacíamos un descuento a los restaurantes que servíamos, pero ahora ya no puedo hacerlo porque no puedo mermar aún más mi margen de beneficios, que de por sí ya es bajo".

“"Nuestra factura en mantequilla y huevos ha subido un 30 o un 40%"“

Al tratarse de una panadería, los efectos de la inflación los han notado más en ingredientes, energía y el coste de los envíos, encarecidos por el alza de los carburantes. "Trabajamos con harinas, aceite, nueces, semillas…", señala, "y nuestra factura en mantequilla y huevos ha subido un 30 o un 40%". Con todo, ha seguido con su actividad sin tener que recurrir a despidos, aunque reconce que han utilziado fondos propios y han pedido líneas de crédito para afrontar gastos fijos. "He mantenido mi plantilla sabiendo que acapara el 54% de nuestro presupuesto mensual", explica, "pero no puedo trabajar con menos gente porque lo que hacemos es un producto artesanal".

Precisamente, los salarios conforman uno de los principales gastos para una pequeña empresa y, como indica el barómetro de ATA, del 53,4% de los autónomos que tienen trabajadores a su cargo, el 38,4% dice haber podido mantener su número de trabajadores. Asimismo, la financiación es otra cuestión clave y, según el mismo informe, casi un 37% de autónomos ha acudido a un banco para solicitar ayuda económica.

“"A pesar de la que está cayendo, tenemos que verlo en positivo. Si no, cerraríamos todos"“

A pesar de estas dificultades, Nuria no quiere caer en la negatividad y asegura que seguirán tomando decisiones en función de las oportunidades que se presenten. Un primer paso es la apertura de una tercera tienda, con la que busca explorar nuevos públicos: "Si vemos que la que abrimos hace casi un año no arranca del todo, la cerraremos para poner el foco en la nueva", indica. Por tanto, su filosofía se centra en ir adecuándose a las circunstancias, lo que ella describe como "una alquimia diaria en la creación, producción y venta", con decisiones que ya no solo toman por semanas, sino en cuestión de días: "A pesar de la que está cayendo, tenemos que verlo en positivo. Si no, cerraríamos todos".

Al hilo de esta reflexión, en marzo había más de 3,22 millones de personas afiliadas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según el Informe Mensual Afiliados por CC.AA. de marzo de 2023 publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.