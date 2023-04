La mayoría de los autónomos españoles no perciben una mejoría de su situación en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, el 45,6% asegura que está igual y el 33,6% dice que está peor, mientras que casi el 21% reconoce que su actividad ha crecido.

Así lo refleja el XVII Barómetro de la asociación de autónomos ATA, presentado este lunes por su presidente, Lorenzo Amor. El documento revela que la subida generalizada de los precios y la escalada de los costes de las materias primas "están poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos autónomos", al "aumentar sus gastos por encima de sus ventas".

Precisamente la cuestión de gastos ha sido otro de los puntos abordados en el barómetro de ATA. Más del 85,3% de autónomos afirma que han aumentado, el 10,2% dice que han sido similares y solo el 4,6% reconoce haber experimentado una reducción.

El número de autónomos en España cayó en 2022 hasta situarse en poco más 3.311.000 trabajadores, algo que no ocurría desde 2013, algo motivado por el encarecimiento de sus costes.

Asimismo, la encuesta pone de relieve que el ‘ Kit Digital ’ puesto en marcha por el Gobierno en el marco de los fondos europeos va ganando fuerza, de modo que el 20,3% de los autónomos ya ha pedido esta ayuda para impulsar la digitalización de su negocio. Con todo, más del 60% no ha solicitado este instrumento.

No obstante, un de los autónomos encuestados desde ATA asegura no verse en este momento afectados por la morosidad.

Según el barómetro de ATA, la morosidad es "uno de los principales problemas" para este colectivo y sigue afectando a un 38,3% de los autónomos, frente al 58,2% que asegura no verse afectado. El 6,4% de ellos, por parte de entidades públicas; el 7,9%, tanto públicas como privadas; y el 24%, por parte de otras empresas privadas.

Del 53,4% de autónomos que afirman tener trabajadores a su cargo, el 38,4% dice haber podido mantener la plantilla ; el 11% se ha visto obligado a reducirla y solo un 4,1% la ha aumentado. No obstante, de cara a los próximos meses, el 10% de los autónomos afirma que tendrá que disminuir su plantilla si las cosas continúan como hasta ahora, un 33,3% espera poder mantenerla como está actualmente y un 4% considera que contratará a nuevos trabajadores.

El 22% de los autónomos, "muy desconcertados" con la reforma de cotizaciones

Asimismo, ATA dedica una parte del barómetro a la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que entró en marcha el 1 de enero de 2023.

Con este nuevo sistema de cotizaciones, solo el 12,5% de los autónomos encuestados señala haber comunicado su previsión de ingresos para adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales, mientras que el 60,3% dice que no lo ha comunicado y el 22,5% reconoce estar "muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación".

Además, de ese 12,5% de profesionales que ha comunicado sus ingresos, el 53,1% asegura que su cuota a pagar ha disminuido, frente al 33,6% que afirma que el importe a pagar ha aumentado.