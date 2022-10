España pierde autónomos jóvenes

España ha perdido más de 110.000 autónomos jóvenes en los últimos 5 años. Fermín Albaladejo , presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y presidente de ATA, ha reivindicado en 'Hablando Claro' seguridad jurídica y una presión fiscal menor: "Nos han subido las cotizaciones sociales, no aguantamos más, los márgenes no dan", ha asegurado. Albaladejo ha reclamado también que no se demonice al empresario. "Desde hace muchos tiempo reclamamos que no demonicemos al empresario, que expliquemos a los más jóvenes que emprender es positivo, pero para eso hace falta alfombra roja", ha insistido.

Foto: Imagen de StartupStockPhotos en Pixabay