'Sin luz no hay pan'. Bajo este lema, las panaderías españolas han apagado sus hornos durante 15 minutos para protestar contra la elevada inflación, situada en el 7,3% en octubre, y que repercute en una subida de la electricidad, el gas y materias primas como harinas y azúcares, algo que estos negocios no pueden asumir.

"Desde principios de año, los costes que estamos soportando en la panadería y en la industria en general son realmente insoportables", explica a TVE José Pedro Orío, obrador artesano, que asegura que no están trasladando todos sus sobrecostes al producto final y piden ayudas para afrontar la subida de precios.

Muchos hornos artesanos aseguran estar contra las cuerdas por el daño de la inflación y el 5% de los obradores artesanales del país ha tenido que cerrar.

En España hay 190.000 panaderos y según la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, un 37% de las empresas agroalimentarias fabrica pan y generan, por tanto, el 22% de los empleos del sector.

Pagan el triple por la factura de la luz y un 60% más por la harina

Este panadero señala que el año pasado pagaba una factura eléctrica de 2.500 euros, pero ahora se ha triplicado y alcanza los 8.000 euros. Esto se ha convertido en un problema para su actividad, ya que, en término energéticos, ahora les cuesta tres veces más hacer una barra de pan.

"El pan es un auténtico drama que no lo podemos repercutir. Una barra que vendíamos a 80 céntimos la hemos subido a 85", explica. No obstante, señala que no están trasladando al cliente toda la subida de precios que asumen: "Si realmente repercutiéramos todos los costos que estamos soportando, como mínimo habría que venderla a 1,25 euros".

Orío señala que los precios no solo han subido en la energía, sino también en los ingredientes básicos y necesarios para elaborar sus productos. "En lo que va de año, la harina que utilizamos para el pan normal se ha disparado un 60%, y las harinas especiales para panes especiales y repostería, más del 100%". A esta lista se añade la levadura, que ha subido más del 60%, según indica.

"En este último trimestre, posiblemente hayamos entrado en pérdidas por primera vez desde que abrimos la panadería", explica al Canal 24 Horas Luis Jiménez, gerente de Hornera Madrid.

Han sido muchos los elementos que han subido: el gasoil con el que funcionan los hornos, las bolsas que usan para envolver el pan y el resto de ingredientes de repostería, como azúcar, mantequilla, aceite de girasol o chocolates, que han llegado a duplicar su precio.

A esto se suma otro factor: en España se consume menos pan que en el resto de Europa, concretamente, 37 kilos por persona al año frente a los 59 kilos de la media europea.

Por ello, el sector pide ayudas económicas para poder seguir con su actividad y evitar echar el cierre: "Estamos hablando de una ayuda para poder dar de comer a la gente, es absolutamente fundamental e imprescindible", señala Orío.