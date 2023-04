Garzón pide a Podemos que acuda al acto de Díaz "sin condiciones"

El coordinador de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido a Podemos que acuda este domingo al acto de presentación de Sumar de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "sin ningún tipo de condición", como hacen otros partidos de izquierdas.

"Es lo más inteligente, lo que la ciudadanía está esperando en este momento", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de la Coordinadora Federal de IU en Madrid.

Así, Garzón ha recordado a Podemos que "ya habrá tiempo" después de este acto de "poder ir concretando todo aquello que haga falta concretar" para que los partidos políticos que apoyen a Sumar se sientan "cómodos", como el acuerdo de primarias que demanda la formación liderada por Ione Belarra.

De todos modos, ha dicho, "honestamente no contemplo la posibilidad de que Podemos no esté en el espacio que se está construyendo; evidentemente esa opción no sería buena para el conjunto del país", según Garzón.

"Tenemos en la izquierda una oportunidad brillante, con una candidata extraordinaria para no solo sacar unos extraordinarios resultados, sino también para repetir el Gobierno de coalición y frenar el ascenso de la derecha y la extrema derecha en este país".

Las fuerzas políticas que vamos a acudir al acto de Sumar "no hemos puesto ninguna condición"; se trata de hacer un espacio de encuentro donde evidentemente, como ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz, "no sobra nadie, todos somos necesarios".