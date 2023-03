La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a instar este sábado a Podemos a que se una a su proyecto Sumar y ha advertido de que "no ganaremos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales".

Durante un acto de escucha de la plataforma que lidera Díaz celebrado en Las Palmas de Gran Canaria -el último antes del convocado el 2 de abril en Madrid, en el que se prevé que anuncie su candidatura a las próximas elecciones generales-, la también ministra de Trabajo ha asegurado que ya tiene "proyecto para ganar un país" y que en el mismo cabe "todo el mundo, no le pedimos a nadie ni su carné ni su procedencia".

"Nuestra misión histórica es atender a esa gente que está ahí fuera, no necesitamos hablar de nosotras mismas, a la gente no le interesa nada lo que hacemos en el interior de nuestras entidades", ha afirmado Yolanda Díaz, en una alusión velada a las discrepancias que mantiene con la cúpula de Podemos, que le exige un acuerdo de coalición antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo para poder "arroparla" en el acto de Madrid.

"Tenemos ideas, imaginación, esperanza y queremos soñar, porque cuando no se sueña no hay futuro. Ante un cambio de época, tenemos que cambiar las políticas públicas. Queremos cambiar España con diversidad y acentos propios. Necesitamos a todo el mundo, esto no va de ganar unas elecciones, sino de ganar un país y para eso no sobra nadie", ha afirmado Díaz, quien ha institido que para ello "no queremos mesas camillas ni listas electorales, queremos mirar hacia afuera".