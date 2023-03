La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que habrá primarias para conformar las listas de Sumar, su plataforma de izquierdas, aunque, ha recordado, ella fue designada "a dedo" candidata de Unidas a Podemos a las elecciones generales por el exlíder de la formación morada Pablo Iglesias.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Díaz ha admitido que esa designación a dedo le ha "pesado" porque, ha asegurado, ella es una "demócrata" y no pertenece a Podemos. Además, ha subrayado que ella "nunca" en su vida se ha peleado por estar en una lista electoral.

En este sentido, ha apuntado que quien sea candidato de su proyecto político y forme parte de sus listas tendrá que ser elegido "democráticamente por la ciudadanía".

Preguntada por si finalmente en el acto previsto de Sumar para el 2 de abril anunciará su candidatura a la Presidencia del Gobierno, no ha querido confirmar nada y ha apuntado que ese día "empieza todo", cuando abrirá un "nuevo tiempo político con enormes posibilidades para España", y será entonces cuando lo desvele.

"He tomado una decisión importante en mi vida que les comunicaré el 2 de abril. Voy lenta porque vamos lejos. Estoy convencida del proyecto de Sumar. Ahora sí que miro hacia adelante y hacia el futuro. Pienso en un país mejor", ha sostenido.

Dice que "no hay ninguna razón" para que Podemos no esté con Sumar

Sobre si Podemos estará presente en ese acto de Sumar, Díaz ha mostrado su deseo de que el partido de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, participe en el acto, afirmando que "no hay ninguna razón" para que los 'morados' no estén.

Al mismo tiempo, ha afeado a Podemos que todavía no haya respaldado a Sumar "si está de acuerdo" con el mismo "proyecto de país". "Si lo que nos une un proyecto de país, no hay nada que justifique el no caminar juntas. Es lo que quiere toda España", ha señalado.

Por eso, ha instado a la secretaria general de Podemos a decir "cuál es la decisión que toma", al tiempo que se ha mostrado convencida de que "Sumar va a ser un revulsivo en este tiempo político y lo que garantiza la coalición progresista para la próxima década".

A la pregunta de si valoraría la posibilidad de no dar el paso adelante si los "egos" (en alusión a las diferencias con Podemos) lo dificultan y volver a Galicia, ha sentenciado que esa fase "está resuelta" y que mira "hacia el futuro".

Y sobre si mantiene conversaciones con Podemos para desatascar la situación, Díaz ha asegurado que ella no desvela sus negociaciones, si bien ha apuntado que desde el mes de enero están en contacto, al igual que con el resto de formaciones. "Nunca hemos dejado de hacerlo", ha dicho.