En una moción de censura el candidato a presidir el Gobierno suele ser el principal protagonista, en este caso el economista Ramón Tamames, pero sin posibilidad alguna de que pueda ganar la moción- solo le apoyarán los 52 diputados de Vox- el foco ha estado más en los líderes políticos que sí se la juegan en un año electoral como este 2023 pasando casi desapercibido el discurso del profesor y exmilitante del PCE, que finalmente no ha pedido el adelanto electoral y al que se le han hecho pesadas las intervenciones, por largas.

De la primera jornada de este debate se extraen diferentes lecturas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han tratado de reagruparse y de sacar pecho de los "logros" del Gobierno de coalición tras unas semanas más que complicadas entre PSOE y Unidas Podemos, con un fin último que ha quedado también muy claro: unir y ligar a PP y a Vox- "a la derecha y la ultraderecha"- para alertar de "lo que vendrá" si no consiguen reeditar el Ejecutivo conjunto en las elecciones de diciembre.

Otra lectura clara es que el PP y su líder ausente, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido golpes de todos los frentes, ya que los socialistas consideran que ahora el PP no se atreve a votar 'no' a esta moción de censura, algo a lo que sí se atrevió Pablo Casado en la anterior moción de Vox, ante la posibilidad de que Feijóo necesite a este partido para formar Gobierno a todos los niveles en pocos meses: en la Moncloa, en comunidades y en ayuntamientos. Pero también Abascal critica al PP, al que pide que se defina y que "deje de buscar acuerdos con los socialistas".

Todos han querido marcar su hoja de ruta para este intenso año, conscientes de que esta moción finalmente solo ha sido un escaparate para vender ideas.

Fuentes del PSOE han señalado que el debate ha servido para dejar claro que "existen dos modelos antagónicos" para gobernar España: "El de un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez, que hace avanzar a España y protege a las clases medias y trabajadoras, o el de la alianza del PP y Vox, que volvería a entregar el mando a los poderosos que no se presentan a las elecciones".

Sánchez cree que el único legado de Vox es la "agitación" en las calles, la "bronca en todas partes" y un "plus de brutalidad" y en este sentido, ha dicho que Vox es a la política española como la "comida ultraprocesada a la dieta mediterránea", con un discurso de "mensajes perjudiciales" y convertido en el "glutamato de la derecha". De forma irónica ha avisado a Abascal de que "no habrá retrocesos en España" ni "Franco volverá a su Mausoleo". A cada reproche a Abascal, Sánchez ha lanzado otro contra un PP que ha tratado en todo momento de minimizar esta moción y ha insistido en que serán los españoles "los que hagan la moción de censura" a Sánchez , en palabras de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que intervendrá en el debate este miércoles y que ha dicho que la moción ha sido una "hoguera de vanidades entre el Gobierno y Vox".

"Los únicos que no se han enterado del cambio de paradigma económico son la derecha, la ultraderecha y, después de escucharle, creo que usted tampoco", ha espetado a Tamames, al que le ha dicho que "la presentación de esta moción no ha sido la mejor idea que ha tenido".

Y frente a los que quieren volver al "pasado", Sánchez ha reivindicado su plan para superar los desafíos del país "destinado a la mayoría social". " Avanzar es mucho más esperanzador que retroceder a una España peor que ya no existe ni volverá a existir ", ha querido dejar claro, para añadir que "muy pocos creen" en las recetas económicas puestas en marcha por el Gobierno del PP durante la pasada crisis financiera.

En el turno de Unidas Podemos en la moción, la portavoz Lucía Muñoz ha dicho al PSOE que "hace falta algo más que palabras". " Menos discursos rimbombantes y más políticas progresistas " para combatir a PP y a Vox, ha dicho a su socio de gobierno, para instarle también a cerrar un acuerdo que dé luz verde a la ley de vivienda, en la misma línea que Belarra, y a "mantener en el centro el consentimiento" en la ley del 'solo sí es sí'. Por todo ello, los 'morados' han pedido "hechos y valentía" en un discurso en el que no han citado a Yolanda Díaz.

En esta jornada no han intervenido las ministras de Podemos, Irene Montero (Igualdad) ni Ione Belarra (Derechos Sociales) , a las que han citado expresamente tanto Sánchez como Díaz para agradecerles su labor con sus respectivas carteras.

Abascal da por "caducado" a Sánchez y carga contra Feijóo

El primero en intervenir en esta larga primera jornada ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha dado por "caducado" al presidente del Gobierno para insistir en que es "el peor gobierno en décadas". Él sí ha instado el adelanto electoral que finalmente no ha pedido Tamames ante un Gobierno que cree solo deja como legado en España "ruina, división, negligencia y odio".

Pero los dardos han ido a izquierda y a derecha ya que Abascal también ha querido dejar claro que su rival es el PP, con el que pelea por un mismo espacio electoral. "Lamento no poder dirigirme al autoproclamado líder de la oposición porque para ser líder de la oposición tendría que estar aquí y oponerse de vez en cuando a algo". Estas han sido las primeras palabras de Abascal en forma de látigo a Feijóo, al que ha acusado de buscar "acuerdos con el PSOE" y al que ha pedido que aclare "si su espacio es la socialdemocracia". "Señor Feijóo, deje de ofrecer pactos al PSOE y responda a la pregunta: ¿está dispuesto a plantar cara a la legislación extremista de las leyes de género y de la memoria histórica", le ha preguntado.

43.58 min Discurso íntegro de Abascal en la moción de censura contra Sánchez

Feijóo, ajeno a todo el debate en el Congreso de los Diputados, que continuará este miércoles con la votación de la moción de censura, ha segurido este martes con su agenda para reunirse con embajadores de la Unión Europea de Suecia. "Está haciéndose el sueco e hinchándose a canapés", ha lamentado Abascal.

Tampoco Sánchez ha acudido a la sesión de tarde de la moción de censura, más descafeinada ya que los dicursos de los principales líderes se han desarrollado por la mañana.

Tamames no ha querido contestar a los grupos que han intervenido (Grupo Mixto, EH Bildu, PNV, Cs, Grupo Plural, ERC, Unidas Podemos y Vox) en una jornada en la que el economista no ha querido entrar al cuerpo a cuerpo con ningún líder o portavoz. Tamames ha sido más protagonista por sus silencios que por sus intervenciones. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha dicho, ante la mirada un tanto ausente del candidato: "Le han utilizado. Pasado mañana no se acordarán de usted".

Tampoco se ha inmutado ante las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha lamentado su forma de envejecer del economista Ramón Tamames, al pasar de "rojo" a "facha".