La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha loado este viernes al líder de Más País, Íñigo Errejón, con su compromiso para impulsar el informe del impacto de la precariedad laboral en la salud mental, tras lo que ha proclamado que la "política va de hablar" de la vida de la gente, y no de "ruidos, de fuerzas ni de presiones".

Yolanda Díaz ha hecho estas afirmaciones en la presentación de conclusiones de un estudio sobre salud mental, uno de los compromisos acordados entre el Ejecutivo y Más País para el apoyo de la reforma laboral, y que ha compartido con el propio Errejón, como ya hicieron en abril del año pasado para presentar la comisión de expertos que ha elaborado el documento.

Sin referirse a nadie en concreto, pero en un momento en el que Podemos le presiona para alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar antes que ella se presente como candidata a la presidencia del Gobierno, ha dicho: "La política es esto, va de hablar de la vida de la gente, no va de ruidos, no va de fuerzas ni de presiones. Va de trabajar desde, sí, posiciones diferentes pero siempre complementarias y sabiendo que tienes un reto común que es mejorar tu país".

Precisamente, este mismo viernes, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha instado de nuevo a Díaz en RNE a "aclarar" ya qué papel tendrá Podemos en Sumar para que puedan "arroparla" como candidata y contar con ella en la campaña del 28M. La exigencia de Podemos es la de un acuerdo de coalición con Sumar antes de las elecciones municipales y autonómicas y primarias para elegir a la candidata.

Da las gracias a Errejón "sin ningún riesgo"

En el acto, la vicepresidenta segunda ha hecho un especial agradecimiento a Errejón, ex de Podemos cuya salida del partido provocó una gran factura en el partido morado. “Sí, quiero dar las gracias, sin ningún riesgo. Yo soy una mujer valiente, no tengo miedo a los riesgos, sobre todo cuando sé que las cosas sirven para mejorar la vida de la gente y ahí me van a encontrar".

Por su parte, Errejón también ha ensalzado la actitud de Díaz y su Ministerio, al asegurar que da "gusto" trabajar con su departamento porque asume sus compromisos con "diligencia y entusiasmo". En este sentido y tras pedir el avance de la renta básica universal en el futuro, ha reflexionado también que hay que "dejar de hablar de los problemas políticos" y centrarse en los que padece la gente.

El evento de este viernes llega en un momento relevante para el proceso de reconfiguración de la izquierda más allá del PSOE, dado que la titular de Trabajo pronto celebrará un acto en Madrid para poner fin a la gira territorial de Sumar, donde se prevé que anuncie la decisión de su candidatura.

Por la mañana, Verstrynge señaló que Díaz no les invitó a este evento, mientras que fuentes de su departamento han señalado que se invitó a distintos grupos políticos a asistir entre el público. Así, entre los asistentes estaban los diputados autonómicos de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño y Javier Padilla. En el acto, Díaz ha asegurado que "estaban convidados" a participar del acto "todas las formaciones políticas", como ocurre, ha dicho, con otros eventos del Ministerio.