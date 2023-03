El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha vuelto a poner sobre la mesa la carta nuclear ante la falta de avances en la guerra en Ucrania con el anuncio del despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, a lo que la OTAN ha respondido que la "retórica" nuclear rusa es "peligrosa e irresponsable".

No obstante, la Alianza Atlántica no ve cambios en la postura nuclear de Rusia. "La OTAN está vigilante y estamos siguiendo la situación de cerca. No hemos visto cambio alguno en la postura nuclear de Rusia que nos lleve a ajustar la nuestra. Estamos comprometidos con proteger y defender a todos los aliados de la OTAN", ha dicho a Efe la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu.

Putin ha anunciado el acuerdo para el pronto despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia justo cuatro días después de exigir a Estados Unidos en una declaración conjunta con el líder chino, Xi Jinping, la retirada de sus arsenales nucleares del extranjero. Precisamente, Xi le advirtió en Moscú que esa era una línea roja que nadie debía cruzar, ya que en una guerra nuclear "no hay vencedores".

En una entrevista en la televisión pública rusa, Putin ha acusado a Occidente de intentar torpedear la visita de Estado de Xi, recibido como un salvador en el Kremlin, donde ambos mandatarios abordaron el plan de paz chino para Ucrania.

Al respecto, Putin ha negado que Moscú y Pekín tengan una "alianza militar" y sean una amenaza para el mundo, y, en cambio, ha acusado a la OTAN de crear un "eje global" similar al que forjó la Alemania nazi con Italia y Japón en los años 30 del siglo XX.

El 1 de julio estará listo el silo para su emplazamiento "Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, EE.UU. lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia", ha dicho en declaraciones a la televisión pública. La OTAN, por su parte, ha calificado de "totalmente engañosas" las referencias del presidente ruso a la política de la OTAN por la que Estados Unidos tiene desplegadas algunas armas nucleares en ubicaciones de países de Europa, pero bajo custodia de Washington y cumpliendo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Putin ha adelantado que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el país vecino. "No los cedemos. Estados Unidos tampoco se los cede a sus aliados", ha añadido y ha precisado que Moscú ya modernizó los aviones de la Fuerza Aérea bielorrusa para portar dichas armas. Maxim Starchak, experto en política nuclear, ha comentado al diario digital Meduza que con esta decisión Putin quiere obligar a EE.UU. a aceptar como "un hecho consumado" sus conquistas territoriales en Ucrania, o de lo contrario no habrá ocasión de hablar de acuerdos sobre desarme estratégico. En cambio, en su opinión, la tibia reacción de EE.UU. y la OTAN demuestran que no lo ha logrado, ya que la Casa Blanca no desea que el "el factor nuclear" sea parte de la ecuación de arreglo en Ucrania. El Instituto sobre el Estudio de la Guerra (ISW), por su parte, considera que el anuncio del inquilino del Kremlin es "irrelevante" en el marco de una posible escalada nuclear, cuya posibilidad sigue considerando "extremadamente baja". "Putin está intentando explotar los temores occidentales a una posible escalada nuclear". Kiev, por su parte, ha llamado a convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que Rusia utiliza su arsenal "como herramienta de amenaza e intimidación". Borrell pide acelerar el envío de armas a Ucrania: "Zelenski tiene muchos aplausos pero poca munición" Mientras, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que Bielorrusia aún puede "detener" el despliegue de armas nucleares rusas en su territorio. "Que Bielorrusia albergue armas nucleares rusas significaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia todavía puede detenerlo, es su elección", ha escrito Borrell en Twitter, donde ha añadido que la UE está "lista para responder con más sanciones".