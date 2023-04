El ISW reitera que las tropas rusas enfrentan un problema de escasez de misiles de precisión y plantean dos opciones: que están racionando el uso de municiones de alta precisión para campañas de ataque o que no pueden realizar ofensivas del mismo ritmo e intensidad que en campañas anteriores, como la de otoño de 2022.

Las tropas rusas podrían estar planeando reiniciar la ofensiva en Vugledar tras aumentar los asaltos en los alrededores de Avdiivka . En la otra mitad del Dombás, en Lugansk, los ataques terrestres limitados continuaron en la línea Svatove-Kreminna . El think tank americano no ha confirmado avances en ninguna de las dos líneas de frente, pero el Ministerio de Defensa británico recalca que en las últimas semanas Rusia ha recuperado el control parcial sobre los accesos de Kreminna y que es probable que pretendan recuperar Kupyansk .

En el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) , el think tank señala que, durante la madrugada del 20 de marzo, las fuerzas rusas realizaron 21 ataques con drones en áreas residenciales en las regiones de Kiev, Zhytomyr, Zaporiyia y Odesa . Las fuerzas ucranianas habrían derribado 16, pero los daños habrían ascendido hasta nueve víctimas mortales. Por otro lado, destaca que en Zaporiyia dos edificios residenciales de gran altura quedaron muy dañados y habrían dejado a 33 heridos.

Las fuerzas rusas han continuado lanzando ataques terrestres limitados en el noreste de Kupyansk y a lo largo de la línea Svatove-Kreminna. El Ministerio de Defensa británico hace hincapié en que es probable que las fuerzas rusas pretenden capturar Kupyansk para integrar el río Oskil en su línea defensiva. Por otro lado, el think tank americano confirma el avance ruso limitado en Bilohorivka , a 10 kilómetros de Kreminna.

En una entrevista mencionada por el ISW, el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prighozin, ha asegurado que Ucrania tiene 80.000 soldados en Bajmut, Slovyansk y Kostiantinivka y teme una próxima contraofensiva en la región. También en la región de Donetsk, Rusia continúa atacando las posiciones ucranianas en el eje Avdiivka-Donetsk, pero no habría reanudado las ofensivas cerca de Vugledar.

En el ámbito político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que China "no ha entregado" armas a Rusia por el momento , mientras el presidente español, Pedro Sánchez, se prepara para una visita el próximo jueves y viernes a Xi Jinping , donde defenderá una "paz estable y duradera".

Además, Moscú podría estar empezando a prepararse para una posible contraofensiva ucraniana , ha informado el Instituto del Estudio para la Guerra (ISW) problablemente ante la llegada de nuevo armamento a Ucrania por parte de Occidente. En Crimea, algunos informes recogidos por este think tank estadounidense apuntan a que el jefe de la zona ocupada por Rusia, Sergey Aksyonov, ha formado una compañía militar privada afiliada al Grupo Wagner para repeler posibles ataques.

Sobre el armamento ruso, el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha cifrado en al menos 71 los vehículos aéreos no tripulados lanzados por Moscú en Ucrania desde principios de marzo de 2023. "Es probable que Rusia haya comenzado a recibir reabastecimientos regulares de pequeñas cantidades de Shahed OWA-UAV", ha dicho en su parte diario de la guerra tras recalcar que hubo una pausa a finales de febrero de este tipo de ataques.

En el ámbito político, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado un acuerdo para desplegar armamento nuclear táctico en Bielorrusia , algo que ha sido calificado por el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, como "otra escalada del conflicto" . Estados Unidos, por su parte, ha dicho que no tiene indicios de que Rusia se esté preparando para el uso de un arma nuclear aunque seguirá monitorizando la situación.

Moscú, sin embargo, no han conseguido "avances decisivos" en este frente de batalla , ha añadido el think tank estadounidense en su parte diario de la guerra. Ucrania ordenó su evacuación a principios de marzo ante la intensificación de los combates en esta zona, que podría ser clave en el abastecimiento de las tropas rusas en el este .

El think tank americano cree que Rusia tiene intención de prolongar la ofensiva en el Dombás con la esperanza de que el apoyo de Occidente a Ucrania disminuya o termine. En la provincia de Lugansk las tropas rusas habrían continuado atacando la línea Svatove-Kreminna y en la frontera con Járkov, concretamente en Kupyansk y Limán , se libran más de una decena de batallas. En el sur del país, las tropa rusas siguen con su bombardeo rutinario sobre Zaporiyia, Jersón y Dnipropetrovsk.

Los combates en Bajmut no cesan y el ejército ucraniano mantiene que seguir controlando la ciudad en la región de Donetsk es "una necesidad militar" y que las tropas siguen en "la fase más intensa de la batalla", según ha declarado Oleksandr Sirski, comandante de las fuerzas terrestres. Por otro lado, fuentes rusas mencionadas por el ISW confirman que el Grupo Wagner, la fuerza paramilitar de mercenarios dirigida por Yevgueni Prigozhin, habría abandonado sus posiciones en la planta metalúrgica AZOM , al norte de Bajmut.

En las últimas horas, Rusia habría avanzado marginalmente en Bajmut y dentro de Marinka (eje Avdiivka-Donetsk), pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) evalúa que, independientemente de que Rusia logre controlar Avdiivka o Bajmut, la próxima fase de la guerra girará en torno a la contraofensiva ucraniana porque las tropas enemigas no tienen capacidad de llevar a cabo un avance significativo.

En la otra mitad del Dombás, en la línea Svatove-Kreminna, el think tank americano confirma el avance marginal de Rusia sobre asentamientos a pocos kilómetros de Svatove. Por otro lado, en la frontera con Járkov, concretamente en Kupyansk y Limán, los ataques se habrían intensificados y en las últimas horas ya se habrían registrado al menos una decena de enfrentamientos.

Miércoles 29 de marzo, día 398 de la guerra: Ucrania contraataca en Zaporiyia y Rusia reduce la ofensiva en Bajmut y Jersón

El eje de batalla central sigue siendo Bajmut, pero, según informa el Ministerio de Defensa británico, los ataques rusos se habrían reducido respecto a semanas anteriores, lo que ratificaría evaluaciones anteriores sobre escasez de munición y equipo. La Inteligencia británica también asegura que Ucrania ha hecho retroceder al Grupo Wagner, la fuerza paramilitar de mercenarios liderada por Yevgueni Prigozhin, en la carretera 056, la vía de suministro que ocupaban anteriormente para tratar de debilitar a las tropas ucranianas.

En cuanto a la planta metalúrgica AZOM, a pesar de que el Grupo Wagner hubiera declarado que controlaba la fábrica, la Inteligencia británica sugiere que es probable que ambos bandos sigan combatiendo por su control. Por otro lado, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) menciona imágenes geolocalizadas y analiza que puede que los Wagner si hayan logrado controlar AZOM y hayan avanzado dentro de Bajmut.

Las fuerzas rusas han intensificado el ataque en Avdiivka, también en la región de Donetsk, pero es probable que no hayan logrado avances significativos. En la otra mitad del Dombás, en Lugansk, los ataques rusos continúan en la línea Svatove-Kreminna y el think tank americano confirma el avance enemigo en un área forestal cerca de Dibrova, a pocos kilómetros de Kreminna. En la frontera con Járkov, Rusia estaría atacando en dirección Kupyansk y Limán, pero aún no se especifica si han conseguido avanzar.

Al sur del país, las fuerzas ucranianas habrían realizado ataques localizados en la región de Zaporiyia, pero las fuerzas enemigas afirman que los ataques no han tenido éxito. Por otro lado, Rusia continúa fortificando su defensa en el sur por temor a una próxima contraofensiva, al mismo tiempo que reducen la intensidad de los bombardeos en la región de Jersón.