El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes que el Gobierno haya presentado la reforma de pensiones como si fueran "lentejas", "hurtando el debate" y la negociación a las partes y sin una memoria económica sobre la que valorar los efectos de la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En el IV Foro Emprendedores y Autónomos, organizado por ATA, ha anunciado que va a encargar a expertos en materia de pensiones que analicen la reforma presentada por el Gobierno y ha negado las afirmaciones del ministro José Luis Escrivá de que la CEOE no ha propuesto medidas en la mesa de negociación.

"Hemos planteado cosas, pero no se nos han dado datos (...) Es muy difícil hablar de algo sin los números y la realidad es que a fecha de hoy no tenemos la memoria económica de la reforma (...) El ministro no dice la verdad", ha denunciado el líder de la CEOE, que ha añadido que Escrivá "suele decir este tipo de cosas".

03.42 min El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que "por supuesto, hay que trabajar por esas pensiones dignas", pero ha criticado que "se nos ha hurtado el debate".

La reforma "lastrará" la competitividad de España Garamendi ha advertido de que la reforma de pensiones presentada por el Gobierno "lastrará de forma dramática" la competitividad de España porque los ingresos del sistema "se cargan" sobre las empresas. En este sentido, ha calificado de "impuesto brutal contra el talento" la creación de esa cuota de solidaridad que plantea el Gobierno en su reforma para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador). También ha criticado que el ministro "se desdiga" ahora de declaraciones que hizo durante su estancia en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o incluso de declaraciones más recientes, como las relativas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya sobrecotización no solo subirá ahora hasta el 1,2%, sino que durará más años de los que se dijo, en concreto hasta 2050. Las claves del acuerdo de las pensiones: periodo de cómputo opcional, mejora de las mínimas y recargo a sueldos altos "Europa dice que bien a la reforma porque lo único que quiere es casar la cuenta, pero aquí se ha dado barra libre a que paguen los empresarios y los autónomos", ha criticado el dirigente empresarial, que ha pedido que se deje de hablar de "buenos y malos", acusando a una de las partes de no querer negociar cuando en realidad no ha sido así. En este punto, ha resaltado los más de 15 acuerdos y pactos que ha suscrito la patronal con el Gobierno en los últimos años y que se han trabajado en el diálogo social de forma "muy seria". Asimismo, Garamendi ha recordado al Ejecutivo que existen otras fórmulas para engordar los ingresos de la Seguridad Social sin cargar las tintas sobre los empresarios. Así, y citando a la AIReF, ha señalado que si se eliminaran todos los solapamientos que existen en el sector público se podría conseguir un ahorro de 60.000 millones de euros. La patronal muestra su "frontal oposición" a la reforma de pensiones