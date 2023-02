Aunque el tiempo juega en su contra, los equipos de rescate se afanan en buscar supervivientes entre los escombros de los terremotos de Turquía y Siria, que se han cobrado ya más de 24.000 víctimas.

Pese a ello, todavía siguen produciéndose rescates con éxito, como el que han llevado a cabo esta madrugada infantes españoles de la Marina, que han tomado parte en la operación mediante la cual se ha podido sacar vivo a un niño de siete años entre los escombros de uno de los edificios derruidos en la zona céntrica de Iskenderun, en Turquía.

Los militares españoles estaban colaborando en las labores de limpieza y desescombro del edificio cuando se oyó al niño, que llevaba cinco días sepultado, aunque la extracción final la llevó a cabo un equipo turco, han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa.

"Dentro del terrible drama que se está viviendo allí, es una llamada a la esperanza y a creer en los milagros", ha asegurado este sábado en una entrevista al Canal 24 Horas la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según ha relatado a EFE un infante de la Marina de la 7 Compañía del Segundo Batallón de Desembarco, que participó junto a una treintena de compañeros durante el viernes y hasta esta madrugada en el rescate, "la situación era un poco caótica, ya que era el quinto día tras el terremoto y las posibilidades de encontrar alguien con vida disminuían drásticamente".

Sin embargo, esto cambió cuando "tras uno de los singulares silencios que se hacían en búsqueda de algún indicio de vida se escuchó un sonido en respuesta a la pregunta que hacen los equipos de rescate turco: 'Somos el equipo de rescate, si alguien me oye que grite, sino puede de tres toques a su alrededor'".

"Tras lo ocurrido se pusieron a entrar en los diferentes grietas que habíamos despejado para que pudieran acceder al interior", ha explicado el infante de marina. Alrededor de unos 20 minutos se tardó en llegar hasta donde estaba el niño.

Robles no marca fecha de regreso

Robles ha asegurado que se siente "particularmente orgullosa" por la labor que están realizando las Fuerzas Armadas españolas en esta tragedia: "Están repartiendo muchas toneladas de alimentos y ayuda que llega desde España y desde otros países, estamos vibrando con ellos y siendo muy solidarios con la situación".

El pasado lunes, tras conocerse la magnitud del seísmo, los buques de la armada Juan Carlos I y Galicia partieron hacia la zona afectada en Turquía para ayudar en las tareas de rescate, además de un avión de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y otro con bomberos de la Comunidad de Madrid.

La ministra ha asegurado que en estos momentos "todavía" no hay fecha para el regreso de los equipos españoles en la zona y que la prioridad sigue siendo el rescate de las personas que se encuentran atrapadas, una fase que podría prolongarse "dos o tres días más". También mostrado su "dolor" por "no poder extender" esta misión a Siria, algo que, ha dicho, es "complicado" no solo para España sino para gran parte de la comunidad internacional.