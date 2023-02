"No ha habido ningún tipo de ayuda específica por el terremoto. La situación es muy, muy sombría y catastrófica”, cuenta a RTVE Noticias Oubadah Alwan, portavoz de la organización Defensa Civil Siria, conocida como Cascos Blancos y formada por unas 3.000 personas.

Operan en una parte del noroeste de Siria (en la provincia de Idlib y en el sur de Alepo), zona que está en manos de grupos rebeldes: algunos de carácter yihadista, otros aliados de Turquía e incluso de facciones kurdas, y que no mantienen relaciones entre sí porque se han enfrentado en el campo de batalla.

Según las últimas cifras facilitadas por los Cascos Blancos, 2.166 personas han perdido la vida en el noroeste de Siria y hay 2.950 heridos debido al seísmo.

“⛔ UPDATE: NW #Syria

Deaths: 2,166+

Injuries: 2,950+

Buildings destroyed: 551+

Buildings severely damaged: 1,578+

Search operations continue and bodies are recovered amid very difficult conditions 116 hours after the #earthquake. pic.twitter.com/jgyOqBqiV1“