La Seguridad Social ha cobrado por error la cuota mínima normal a los nuevos autónomos, aquellos que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero, en lugar de los 80 euros de la tarifa plana que les correspondería, según ha admitido el ministro José Luis Escrivá en Radio Nacional de España.

En una entrevista en RNE, Escrivá estima que esta incidencia ha afectado a unas 8.000 personas, reconoce que se trata de "un error administrativo" y explica que se ha producido por el cambio en el sistema de cálculo de cuotas de la Seguridad Social.

"Hemos arrancado con un nuevo sistema y aquellas personas que tenían derecho a una cuota particularmente reducida, no se les ha aplicado ese criterio. Son 8.000 personas de 3,5 millones (...) Estos errores administrativos, cuando se inicia un nuevo procedimiento, a veces ocurren pero será inmediatemente corregido", ha indicado.

Los autónomos afectados recibirán un correo electrónico en los próximos días para informarles de la situación. La Seguridad Social devolverá de oficio la diferencia de cuota entre los 80 euros de la tarifa plana y la cuota facturada. La intención del Ministerio es resolverlo lo antes posible.

Además, la Seguridad Social calculará correctamente las cuotas para el mes de febrero y se pasará a estos autónomos al cobro exclusivo de 80 euros de tarifa plana.

Mercado laboral "muy sólido y muy fuerte"

El ministro de Seguridad Social ha afirmado que los datos de empleo de enero, con 57.726 afiliados más en términos desestacionalizados, constatan que España tiene un mercado laboral "muy sólido y muy fuerte", que está "aguantando muy bien" un entorno "muy complicado".

Escrivá subraya que enero es "el mes estacionalmente más bajo del año" y que el mercado laboral "ha arrancado bien el año" y aunque no ha querido hacer previsiones, sí ha dicho que el empleo "no hará más que crecer". De hecho, ha afirmado que la probabilidad de que febrero sea también un buen mes "es grande".

A propósito de los fijos-discontinuos, el ministro ha explicado que no están incluidos en la serie de afiliación, de forma que los que no estén trabajando ahora, no están incluidos en los datos de empleo de la Seguridad Social.

Escrivá ha resaltado además que se está creando mucho empleo en sectores de alto valor añadido y que la reforma laboral ha reducido la temporalidad que afectaba sobre todo a los jóvenes.