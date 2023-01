La compañía Twitter ya solo cuenta con 1.300 empleados de los 7.500 que tenía cuando Elon Musk se convirtió en su propietario único y procedió a recortes masivos de personal, según la cadena económica CNBC, que asegura haber visto documentos internos.

De los 1.300, 550 son ingenieros a tiempo completo, mientras que el equipo de "seguridad y fiabilidad" (trust and safety) solo cuenta con 20 personas, pese a ser la sección crítica para garantizar la seguridad de los usuarios y sus cuentas.

“Twitter is down to fewer than 550 full-time engineers https://t.co/zfxyDUwHR7“